И зимой, и летом: круглогодичные морские курорты создадут в России

Федеральные морские курорты, работающие круглый год, будут созданы в России к 2030 году. Об этом на заседании правительственной комиссии заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, в совокупности эти курорты должны будут принимать не менее 10 миллионов туристов в год. Для это в правительстве обещают создать не менее 44 тысяч гостиничных номеров.

«Ключевой показатель национального проекта – количество внутренних туристических поездок, которые должны составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», – отметил вице-премьер в ходе заседания комиссии.

Новые федеральные курорты появятся на побережье пяти российских морей – Азовском, Черном, Каспийском, Балтийском и Японском. Также круглогодичный курорт возведут на берегу озера Байкал.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе беседы с коллегами из правительства рассказал, что за последние три года объем инвестиций в туристическую отрасль региона увеличился в 25 раз.

«Сегодня в крае реализуют 44 проекта на сумму 418 миллиардов рублей. Причем большинство из строящихся гостиниц – 4 и 5 звезд. Они наиболее востребованы у туристов», – указывает глава региона.