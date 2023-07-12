Возвращение железнодорожных туров: новые вагоны с караоке, кинотеатром и СПА

РЖД изучают вопрос о запуске в составе туристических поездов вагонов со СПА, тренажерами, караоке, кукольным театром и кинотеатром, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

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Пользовавшиеся спросом во времена СССР железнодорожные туры в последние годы вновь приобрели популярность. РЖД приняло решение развивать это направление.

"Всех секретов и планов производителей и заказчиков раскрывать не буду, но можно рассказать, что в разработке есть такие вагоны, как СВ с душем, "вагон-СПА", вагон "Тренажерный зал", "Бар-караоке" и "Кукольный театр - кинотеатр", - ответил Пегов на вопрос про ожидаемые новинки.

Он напомнил, что РЖД уже разработали экскурсионный "обзорный вагон" для ретро- и туристических поездок по видовым маршрутам.