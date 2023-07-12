Туристки пожаловались на переполненность пляжей Анапы

Россиянки отметили, что при таком количестве людей речь об отдыхе уже не идет.

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Жители Екатеринбурга поделились своими впечатлениями после отдыха в Анапе. Они оказались в шоке от невероятно большого количества людей на пляжах.

Туристы отмечают, что на пляже и в море сейчас просто не протолкнуться из-за большого количества отдыхающих. Одна из путешественниц назвала такой отдых адом, передает издание e1.ru.

Другая туристка подчеркнула, что на пляже отдыхающие лежат максимально близко друг к другу, мешая расслабляться и загорать.

Еще одна россиянка заявила, что при таком скоплении людей не может идти речи об отдыхе. А тем, кто боится толпы, посоветовала ехать в санаторий.

Некоторые жителя Екатеринбурга считают, что спокойно можно отдохнуть в Лазаревском и в Витязево, так как там нет толпы.