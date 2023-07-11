Местные жители рассказали, что творится в затопленном Сочи

В последние дни на курорты Краснодарского края обрушилась непогода: сильнейшие ливни привели к затоплению дорог, перекрыта федеральная трасса А-147, а в городах введен режим чрезвычайной ситуации. "Рамблер" расскажет о том, что творится на юге страны.

Местные жители южных курортах жалуются на бурные потоки воды, смывающие все на своем пути: дворы и квартиры затоплены, машины унесло в море, а шквалистый ветер сломал деревья и снес крыши.

"В Сочи у нас кошмар и настоящий потоп! В Адлере и Хосте подтопило более ста домов. Но нас уже это не удивляет. Такое случается каждый год: горные реки выходят из берегов, ларьки и машины просто смывает потоками воды", - рассказывают местные жители.

В Лазаревском, по словам местных, дома выглядят как после обстрела градом.

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Град на курортах был размером с теннисные мячики, а жители сообщали, что стихия "расстреляла стекла в машинах, заборы и крыши ларьков":

"В Аше град с перепелиное яйцо! Колотит так, что мама не горюй".

Соцсети

Дороги затопило так сильно, что жители и туристы вынуждены были сами спасать свое имущество, пока городские службы пытаются откачать воду:

"Воду откачивают, как из бассейна. Будто никаких отводов для воды здесь и нет", - пишут пользователи в соцсетях.

Кадр из видео/Соцсети

Соцсети

Сейчас штормовое предупреждение в Сочи продлено до 12 июля.