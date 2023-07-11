5 красивых мест России, где можно отдохнуть с палатками

Иногда хочется разнообразить свой отдых и вместо отеля пожить в другом месте — например, в палатке. Отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, посидеть у костра и насладиться видом потрясающих пейзажей. В кемпинге тоже можно разместиться с комфортом.

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"Рамблер" рассказывает, какие палаточные лагеря подходят для отличного отдыха.

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Калининградская область

aquatoriahotel.com

Кемпинг в Калининграде — отличный способ отдохнуть рядом с морем. Мирный шум волн будет успокаивать, а нежный песок приятно рассыпаться сквозь пальцы. Кроме того, в поселке Янтарный есть автокемпинг "Акватория", откуда открывается вид на море с высокого берега. Вы будете жить в палатке и наслаждаться не только морским воздухом, но и запахом соснового леса. Кемпинг оборудован душем, туалетом и wi-fi.

Национальный парк «Валдайский»

@valdaycamping

Рядом с Валдайским природным заповедником есть кемпинг у озера — "Валдайская тропа". Там можно поставить палатки на берегу у озера, чтобы каждый вечер лицезреть красивые закаты, а в любое другое время гулять по лесным тропам. Этот просторный кемпинг включает в себя различные удобства вроде душа, электричества, кухни и зоны отдыха.

Байкал

Cyril Romier/commons.wikimedia.org

Иногда бывает очень хорошо расположиться на берегу с палаткой в теплое время года. Остров Ольхон на Байкале отлично подходит для такого отдыха. В городе Хужир находится кемпинг "Цветок под Снегом" с общей кухней, ванной комнатой, туалетом, детской площадкой и принадлежностями для барбекю. А чтобы увидеть пролив Малое море, вы можете остановиться в автокемпинге "Байкальский ветер".

Алтай

@telengit856

Сейчас кемпинги в горах ничуть не хуже комфортабельных баз отдыха. На Алтае есть не только замечательные горы и быстрые реки, но и различные удобства: душ или баня, электричество, общая кухня. Вы даже можете увидеть различные достопримечательности. Например, из базы отдыха «Теленгит 856» стоит отправиться в путешествие прямо к Гейзерному озеру и знаменитым марсианским пейзажам.

Кабардино-Балкария

@mountains_bezengi