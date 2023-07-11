Что посмотреть на Урале летом

Урал — уникальное место, где соединяются Европа и Азия. Этот регион знаменит своими величественными горами, размашистыми хребтами и чистейшими озерами. Уральское лето бывает непредсказуемым, но увидеть прекрасную природу это не помешает.

© Patrick Schulze

Подробнее о том, что обязательно стоит посмотреть летом на Урале, — в материале "Рамблера".

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Парк "Таганай"

Национальный парк «Таганай»/vk.com

Этот национальный парк — жемчужина Уральских гор. Он располагается в западной части Челябинской области и занимает площадь более 560 квадратных километров. В Таганае — целых 16 горных вершин, а самыми известными считаются Александровская сопка, хребет Верблюд, Круглица, Монблан и Юрма. На последней находится очень популярная среди туристов скала Черные Ворота: обычно ее посещают первым делом. Но на территории парка есть и другие красивые места. К их числу относятся реликтовый лес на горе Ицыл и скальная формация Три Брата. До парка можно добраться на маршрутке из города Златоуст.

Озеро Тургояк

Это озеро называют уральским Байкалом. Долгое время оно входило в семерку самых чистых водоемов в России. У туристов есть возможность заняться пешеходным туристом и подняться на хребет Заозерный, который будто подковой охватывает озеро. Кроме того, с вершины хребта открывается прекраснейший вид на Тургояк. В последние годы в этом месте популярен не только отдых, но и лечение. Озерная вода полезна, а рядом находится множество родниковых источников. Летом можно порыбачить.

Аракульские Шиханы

Vyacheslav Bukharov/commons.wikimedia.org