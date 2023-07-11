10 мест, которые стоит посетить в Чувашии

Чувашская земля славится как культурными, так и природными достопримечательностями, на которые стоит взглянуть даже самому искушенному путешественнику.

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Уникальные традиции выделяют этот край среди многих других приволжских регионов, а власти республики в последние годы активно развивают ее туристическую привлекательность.

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Если однажды вы решите посетить Чувашию и ее столицу – город Чебоксары, «ФедералПресс» подготовил для вас список мест, на которые непременно стоит обратить внимание.

1. Чебоксарский залив

Со стороны может показаться, что это естественная бухта, однако это не так: залив был создан искусственно при помощи двух дамб, построенных на месте впадения реки Чебоксарки в Волгу. Его пересекают автомобильный и пешеходный мосты: последний специально оформлен подсветкой и пользуется большой популярностью у горожан как идеальное место для романтических прогулок. Вдоль берега залива расположена местная Красная площадь со множеством кафе, а летом здесь можно поплавать на катамаранах или отправиться на речную прогулку на катере.

2. Монумент «Матери-Покровительницы»

Грандиозный памятник, возведенный в 2003 году, расположен в Чебоксарах возвышается над берегом Волги на 46 метров. Он хорошо знаком тем, кому довелось побывать на волжских речных круизах – статую женщины, стоящую в национальном костюме с распростертыми руками, легко заметить с воды. Монумент доступен для посещения всем гостям республики, но горожане рекомендуют любоваться им в темное время суток – когда включается художественная подсветка.

РИА "ФедералПресс"

3. Парк 550-летия Чебоксар

Парк, названный в честь юбилея столицы Чувашии, служит популярным местом отдыха с прекрасной экологической обстановкой. Основали его в 1969-м. Парк сразу полюбился чебоксарцам, но в 1990-х пришел в упадок. Сейчас его инфраструктура восстановлена. Площадь составляет 1 км2. На территории можно встретить оригинальные арт-объекты, например, деревянные скульптуры и «Розу мира». Есть аттракционы, игровые площадки, действует прокат спортивного оборудования. Также работает фудкорт и точки продажи сувениров. Здесь часто проходят мероприятия и праздники. А в перспективе парк станет еще популярнее: планируется открытие аквапарка, пристани и этнокомплекса.

4. Национальный парк «Чаваш Вармане»

Заповедник находится в Шемуршинском районе и занимает площадь 252 км². Это уникальное место, где произрастает около тысячи видов растений, а орнитологи насчитывают 182 вида птиц. Кроме того, парк богат и другой фауной, а также историческими местами. Для туристов проложено 8 туристических маршрутов разной тематической направленности и протяженности, что позволяет каждому найти для себя подходящий вариант. Если же желание отдохнуть за пределами парка, то можно посетить один из кордонов, таких как «Петровский» или «Кириллстан». Национальный парк «Чаваш Вармане» предлагает уникальный опыт для любителей природы и истории, и является прекрасным местом для отдыха и обучения.

5. Памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову

Весьма примечательный арт-объект, представляющий собой одновременно и памятник, и фотозону, неизменно привлекает гостей Чебоксар вот уже более 10 лет – с 2012 года. Находится он в нескольких минутах от набережной, так что добраться до туда будет не сложно. Композиция скульптора Нагорова выполнена в виде привычных всем образов героев Ильфа и Петрова. Рядом с ними – гарнитур мадам Петуховой и один из знаменитых 12 стульев, на который можно присесть, чтобы сфотографироваться. Для полноты ощущений также рекомендуем зайти в лавку старины, расположенную буквально за памятником.

6. Музей пива в Чебоксарах

Если, прогуливаясь по улицам Чебоксар, вы вдруг увидите в переулке гигантскую бочку – не удивляйтесь. Это чувашский Музей пива, который работает здесь еще с 1997 года на частных началах. Экспозиция, площадь которой, между прочим, превышает 2 тысячи квадратных метров, рассказывает не только о местных сортах пива, но и об истории сельского хозяйства республики: например, в советские времена Чувашия являлась основным поставщиком хмеля для всего СССР. Здесь можно не только продегустировать пенный напиток, но и выйти отдохнуть на просторную смотровую площадку.

РИА "ФедералПресс"

7. Государева гора Мариинского Посада

Расположенный в 52 км от Чебоксар, этот природный объект является не только прекрасным местом для фотосессий, но и историческим местом, связанным с императрицей Екатериной II. В 1763 году царственная особа посетила эту местность, где местные аристократы устроили для нее торжественный обед. Через пять лет на Государевой горе была посажена дубовая роща, которая получила название Екатерининская. На Государевой горе также находятся источники с чистой водой, обладающей полезными свойствами. Это место является популярным местом отдыха для местных жителей, а также привлекает туристов, которые особенно ценят живописные поволжские пейзажи, которые когда-то очаровали государыню.

8. Ибресинский этнографический музей под открытым небом

Музей этнографии Ибреси – уникальное место, где можно погрузиться в мир национального зодчества Чувашии. Экспозиция состоит из памятников архитектуры, таких как избы, мельницы, амбары, колодцы и другие постройки, которые являются прекрасными образцами национального зодчества. Посетители могут увидеть предметы быта и орудия труда, чувашские традиционные наряды и детали интерьеров. Экспозиция также включает в себя изделия народного творчества, выполненные из глины, дерева и других материалов. На территории также есть картинная галерея, где представлены работы лучших художников республики. Кроме того, есть экспозиции, посвященные деятельности и отличиям чувашей в годы ВОВ. В музее также проводятся праздники, гуляния, творческие встречи и мастер-классы.

9. Мокринский железнодорожный мост

Этот железнодорожный мост, простирающийся над рекой Уткой рядом с деревней Мокры, не уступает своим римским аналогам в монументальности и величии. Его длина – 370 м, а высота достигает 34 м. Сооружение шириной в 4 м было заложено в 1913 году и долгое время считалось самым длинным в республике. Неудивительно, что мост был включен в список объектов культурного наследия Чувашии. История этого моста также впечатляет. Во время войны отступавшие немцы пытались взорвать его, но не смогли. Однако в 1986 году мост перестал функционировать из-за износа. Сегодня он стал популярным местом для роуп-джамперов, которые могут насладиться красивым видом на реку и окружающую природу. Под мостом находится источник с купелью и часовней, добавляющие этому месту особый шарм.

РИА "ФедералПресс"

10. Мемориальный парк Победы