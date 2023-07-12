Блогер рассказал о райских пляжах Крыма

Это пляжи Яшмовый, Баунти и побережье мыса Фиолент.

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Блогер, фотограф, автор путеводителя по Крыму Максим Рябитченко рассказал NEWS.ru о самых живописных пляжах полуострова.

Он порекомендовал обязательно побывать на Яшмовом, Баунти и на побережье около мыса Фиолент. Блогер рассказал, что с них открывается живописный вид на Чёрное море.

К Яшмовому и пляжу мыса Фиолент можно подняться по лестнице. К Баунти надо спуститься по тропе, кое-где есть места с канатом. Но туристов ждёт отдых в райских местах, отметил Рябитченко.

Сам он предпочитает отдыхать на побережье возле мыса Фиолент. Блогер рассказал, что море там невероятного цвета, обрывистые берега и вулканические скалы. По мнению Максима Рябитченко, это самое красивое место всего Черного моря, а не только Крыма. Он посоветовал взять сап или каяк и изучить побережье Фиолента.