Блогер рассказал о райских пляжах Крыма
Это пляжи Яшмовый, Баунти и побережье мыса Фиолент.
Блогер, фотограф, автор путеводителя по Крыму Максим Рябитченко рассказал NEWS.ru о самых живописных пляжах полуострова.
Он порекомендовал обязательно побывать на Яшмовом, Баунти и на побережье около мыса Фиолент. Блогер рассказал, что с них открывается живописный вид на Чёрное море.
К Яшмовому и пляжу мыса Фиолент можно подняться по лестнице. К Баунти надо спуститься по тропе, кое-где есть места с канатом. Но туристов ждёт отдых в райских местах, отметил Рябитченко.
Сам он предпочитает отдыхать на побережье возле мыса Фиолент. Блогер рассказал, что море там невероятного цвета, обрывистые берега и вулканические скалы. По мнению Максима Рябитченко, это самое красивое место всего Черного моря, а не только Крыма. Он посоветовал взять сап или каяк и изучить побережье Фиолента.
Также блогер порекомендовал поехать из Балаклавы в сторону места с названием «Затерянный мир». Оно находится под горами на мысе Айя. Попасть туда можно только с моря. Там можно увидеть реликтовые рощи сосняка.