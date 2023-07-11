Туристы не могут добраться до Анапы: билетов нет

Туристы видят дешевые предложения отельеров Анапы, но большинство не может туда попасть: билеты на поезда раскуплены уже давно.

© РЖД-Партнер

На некоторые даты еще есть не до конца проданные автобусные рейсы, но такой вариант подходит не всем – особенно семьям с детьми, которым не хочется добираться из своего региона более суток в сидячем положении.

Видео дня

О проблеме рассказали

Profi.Travel представители турбизнеса 11 июля.

«Билетов на июль нет давно, – говорит гендиректор Atelika Hotel Group Алексей Высоканов. – Иногда можно поймать в продаже купе на те поезда, которые идут не 21 час, а сутки и 10 часов, то есть чуть ли не в два раза дольше. И даже их сейчас практически не найти».

«И это удивительно, поскольку всю весну РЖД нам сообщали о резерве поездов. Куда в итоге испарились эти резервы, не совсем понятно», – комментирует гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Оперативно получить ответ на этот вопрос от РЖД не удалось.

Нехватку региональной ж/д-перевозки подтверждают и в компании «Интурист».

«Билеты, как правило, раскупают, как только открываются продажи на конкретный поезд, – то есть за 60 дней до даты отправления. Однако в Анапу ходит много рейсовых автобусов, что частично решает проблему», – отмечает директор департамента внутреннего туризма туроператора Сергей Стребков.

Впрочем, компенсировать отсутствие поездов удается, действительно, лишь частично.

«Объемы автобусной перевозки значительно выросли относительно прошлогодних: если летом-2022 было шесть крупных перевозчиков, то сейчас их вдвое больше. Конкуренция возросла, соответственно, многие из компаний демпингуют. В результате загрузка очень неровная: есть даты, на которые не осталось ни одного места, а есть и такие, где предложений еще много», – поясняет Алексей Высоканов.

В результате и средства размещения чувствуют недозагрузку на некоторые даты, комментируют в отрасли. Представители розницы отмечают большое количество спецпредложений — как от отельеров Анапы, так и от туроператоров, которые предлагают в них места. При этом не все туроператоры согласны с такой точкой зрения. В одних компаниях подчеркивают, что далеко не все объекты участвуют в распродажах. В других говорят о том, что отельеры Анапы просто не стали поднимать цены относительно прошлогодних – это и стало причиной повышенного спроса.

«Отельеры придерживаются грамотной ценовой политики и неоправданно цены не завышают. В результате продажи туров в Анапу выросли на 49%, несмотря на продолжающееся отсутствие авиасообщения», – отмечает Сергей Стребков.

По его словам, на спросе сказывается и то, что в Анапе представлена самая большая на Черноморском побережье России концентрация отелей, работающих на all inclusive, – от 3* до 5*.

Как пояснил эксперт, добраться в Анапу на своей машине для туристов не составляет труда: по дороге нет серпантина, горных участков, длительных досмотров на трассах и т. д. Кроме того, по словам Сергея Ромашкина, вполне вероятно, что Анапа сегодня оттягивает часть туристов с крымского направления – услышав про периодически возникающие пробки перед мостом, они принимают решение отправиться на отдых в Краснодарский край.