В Сочи включили сирены из-за непогоды: туристов просят не выходить на улицу
Жители Сочи испугались звука сирены. В администрации курорта сообщили, что таким способом предупреждали о дожде.
«Уровень воды в таких реках, как Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза, в Сочи поднялся до неблагоприятных отметок», – говорится в сообщении.
Чтобы предупредить жителей Лазаревского и Хостинского районов, задействовали системы оповещения.
Напомним, в последние три дня в Сочи во время дождя утонули машины и попадали деревья.