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В Сочи включили сирены из-за непогоды: туристов просят не выходить на улицу

Жители Сочи испугались звука сирены. В администрации курорта сообщили, что таким способом предупреждали о дожде.

В Сочи включили сирены из-за непогоды: туристов просят не выходить на улицу
© ФедералПресс

«Уровень воды в таких реках, как Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза, в Сочи поднялся до неблагоприятных отметок», – говорится в сообщении.

Чтобы предупредить жителей Лазаревского и Хостинского районов, задействовали системы оповещения.

Напомним, в последние три дня в Сочи во время дождя утонули машины и попадали деревья.