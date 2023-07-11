5 иммерсивных экскурсий, на которые можно сходить на Ямале

На Ямале идет неделя туризма, а значит самое время вспомнить, что интересного можно посетить в регионе как местным жителям, переставшим видеть в обыденности что-то необычное, так и неискушенным туристам.

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«Ямал 1» сделал для вас подборку иммерсивных экскурсий, которые позволяют погрузиться в историю разных населенных пунктов и узнать их с необычной стороны.

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Новый Уренгой

В Новом Уренгое есть иммерсивная экскурсия «По пути первопроходцев». Вас проведут по местам, которые могут быть знакомы только с современной точки зрения, но прошлое — это тоже что-то новое. Узнаете об известных исторических личностях, о предыдущих годах или веках давно привычных улиц. Прочувствуете на себе, как зарождалась газовая столица России.

Салехард

В окружной столице одна из популярнейших экскурсий — «Казачий хуторок». Речь идет об историко-архитектурном комплексе, повторяющем облик казачьей крепости 17 века.

«Примите участие в прогулочном шоу с полным погружением. Такой формат по-новому представляет легенды города, его тайны и самые интересные исторические события. В рамках мероприятия ведущий проведет кулинарные забавы и объяснит, как правильно приготовить знаменитое блюдо традиционной казачьей кухни», — приглашают музейщики.

Губкинский

В конце зимы 2023 года в городе презентовали иммерсивный аудиоспектакль «Душа города», который придумали местные библиотекари. Аудиоспектакль включает пешую экскурсию по Губкинскому, исторические факты и цифры, воспоминания городских старожилов. Команды для участия в прогулке набираются каждую неделю, обращаться нужно в модельную библиотеку.

Лабытнанги

В городе Семи лиственниц тоже не плетутся в хвосте культурной моды. Городской краеведческий музей проводит иммерсивную экскурсию «Шепот легенд», но в самом музее. Она открывает любознательным людям легенды северного края, историю города на Оби, древнего поселения хантов Лабытнанги.

Муравленко