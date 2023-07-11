5 мест, где можно посмотреть на Москву с высоты птичьего полета

Тренд сезона — полеты на воздушных шарах. Спрос на такое развлечение среди москвичей вырос в этом году в несколько раз. «Вечерняя Москва» узнала, где можно посмотреть на столицу с высоты птичьего полета и сколько это стоит.

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Пользователям сети наверняка не раз встречались фото воздушных шаров с трендовой локацией «Каппадокия, Турция». Но на самом деле совсем не обязательно ехать туда, чтобы насладиться этим необычным видом досуга. Более того, полетать на воздушных шарах можно даже в Москве и области. Здесь услуги на любой вкус — групповые, индивидуальные, романтические…

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По словам владельца одной из компаний, предоставляющих такие услуги, Виталия Маршова, самый экономный вариант — первый. Как правило, стоимость групповых полетов начинается от 6000 рублей за час с человека. За дополнительную плату можно заказать в воздушный шар корзину с игристым и фруктами, а также профессиональную видеосъемку.

— Нередко во время полета устраивают праздники или делают предложение. Кто-то просто хочет попробовать для себя такой вид досуга, чтобы понять, боится ли он высоты, — отметил он.

Корги покоряет небо

Волоколамское ш., 88, стр. 8

Компания «Аэровальс» осуществляет полеты в районе Тушина или в подмосковном Дмитрове. Есть сразу несколько вариантов продолжительности полетов — от 50 до 70 минут. Стоимость варьирует в зависимости от количества человек в шаре: групповая прогулка обойдется в 7990 рублей с человека, а индивидуальная — 25 тысяч рублей. По желанию можно даже выбрать необычный дизайн шара, например в виде собаки корги.

Пройти обряд воздухоплавателей

г. Серпухов, д. Дракино

Клуб «Аэроквест» предоставляет выбор необычных шаров и дополнительных опций — можно заранее заказать с собой еду или даже принять участие в обряде воздухоплавателей с игристым. Полеты проходят над Серпуховом и Тулой. Стоимость группового полета составляет 15 тысяч рублей с человека, а индивидуального — 28 тысяч рублей.

История прилагается

Алтуфьевское ш., 48, корп. 1

Московский клуб «Воздухоплаватели» пользуется большой популярностью среди любителей полетов на воздушном шаре благодаря своему расположению. Участники полета могут узнать об истории этого вида досуга и устроить настоящий праздник с конфетами и шампанским. Стоимость группового полета составляет около 17 тысяч с человека, а индивидуального — около 30 тысяч рублей.

Для романтического настроения

Дмитровское ш., 167, стр. 30

В клубе «Аэронавт» представлено множество программ полетов, а также разнообразный дизайн воздушных шаров: «Тюльпан», «Крейсер», «Сердце» и другие. Чаще всего клуб предлагает романтические прогулки для пар — многие празднуют там помолвку. Стоимость групповой поездки на одного человека 7999 рублей, а индивидуальной — 35 тысяч рублей.

Круглый год

г. Истра, ул. Загородная

Компания «Воздушный странник» осуществляет полеты на шаре круглый год. Перед отдыхающими открывается потрясающий вид на подмосковные просторы. Стоимость группового полета на одного человека начинается от 8000, а индивидуального — 26 тысяч рублей и выше.

Первым делом — безопасность

Перед полетом на воздушном шаре важно обращать внимание на правила безопасности. В хорошем клубе с каждым участником обязательно проводят инструктаж — не стоит вылезать из корзины без разрешения пилота, дергать за веревки, свешиваться и садиться на борта.

— Определенного времени года для полетов нет. Летом они хороши как утром, так и вечером. Но погода может внести свои коррективы, например сильный ветер или дождь. Поэтому лучше ознакомиться с прогнозом заранее, прежде чем заказывать такую поездку, — пояснил пилот воздушного шара Александр Соловьев.

Многие компании предлагают скидку на полет в день рождения — около 20 процентов, поэтому перед праздником нужно уточнить этот момент.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Меняйло, президент Федерации воздухоплавательного спорта России: