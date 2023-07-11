Как спланировать поездку в Петергоф

Если вы еще не бывали в Петергофе, срочно заносите этот архитектурно-парковый ансамбль в свой план путешествий. Эту дворцовую роскошь и великолепие фонтанов надо увидеть обязательно.

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Когда лучше ехать в Петергоф

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Учтите, что фонтаны работают только в теплое время года. В прошлом году их выключили 16 октября.

Открывают и закрывают высокий туристический сезон лазерным шоу, светомузыкой и салютом. Уже много лет это происходит, соответственно, в третью субботу мая и третью субботу сентября.

Российская Газета

Если удастся оказаться в Петергофе в это время - не пожалеете.

Петергоф - это "город-праздник". Кроме разнообразия выставок и экскурсий по выходным здесь любят устраивать большие мероприятия, концерты и фестивали. Словом, когда бы вы ни приехали, всегда есть шанс оказаться еще и участником какого-то действа.

На посещение Петергофа лучше выделить как минимум целый день. Оно того стоит.

Что взять с собой

Конечно, лучше всего оказаться в Петергофе в солнечную погоду, когда вас встретит блеск золота, бриллиантовая россыпь капель десятков фонтанов, благоуханье цветов и темная гладь Финского залива. Но пасмурное небо - не повод откладывать поездку.

Тем более погода, как и повсюду в Петербурге, непредсказуема, и может поменяться в любую минуту. Так что даже жарким летом легкий дождевик в рюкзачок обязательно положите. Ну а в осенне-зимний период он пригодится вам с еще большей вероятностью.

И главное - удобная обувь, ходить придется немало. Впрочем, можно взять 40-минутную экскурсию по парку и на электромобиле. Стоимость - 1000 рублей.

Еще захватите с собой легкий "завтрак туриста" и воду - дешево перекусить там не получится. Бутылочка воды стоит 200 рублей, мороженое - 100-180.

Обязательно возьмите документ, удостоверяющий личность: все билеты в Нижний парк и дворцы именные, и каждый из них приобретается на конкретную дату и конкретное время.

Билеты и время работы парков и дворцов Петергофа Парки работают с 10:00 до 19:45 часов.

Дворцы - с 10:30 до 18:00. Вход в них закрывается в 17:00.

О билетах лучше позаботиться заранее: количество посетителей в Петергофе ограничено. Приобрести их можно за 2 недели до посещения, и, чтобы не стоять в очереди, лучше купить через интернет. А воспользоваться - в течение двух часов после начала сеанса, позже вас могут не пустить. Но если уж вы туда зашли, то гулять по парку можно до самого окончания его работы.

Цена билета для взрослого российского туриста - 600 рублей

Для учащегося от 14 до 18 лет - 450 рублей

Иностранцы - 1200 рублей.

Действует Пушкинская карта, но купить с ней билет можно только онлайн.

Вход во дворцы оплачивается отдельно.

Большой Петергофский дворец - 600 рублей за посещение в составе экскурсионной группы. Билеты в Музей фонтанного дела, Гроты Большого каскада, Особую кладовую, Церковный корпус и другие надо покупать отдельно. Цена - 250-350 рублей.

Кто сможет пройти бесплатно?

В 2023 году музей-заповедник расширил перечень для льготного и бесплатного посещения. К примеру, российские граждане до 14 лет и дети других государства до 7 лет могут пройти бесплатно. Также сэкономить на посещении Петергофа смогут федеральные льготники и многие другие. Полный список - по ссылке.

Билеты в терминалах, что рядом с кассами, стоят дороже, и продаются без льгот.

Что обязательно посмотреть в Петергофе

Фонтаны Нижнего парка

Российская Газета

Площадь парка - 102,5 гектара, его украшают около 150 фонтанов, самый знаменитый из которых - Большой каскад с центральной скульптурной группой "Самсон, разрывающий пасть льва". С библейским богатырем сравнивали Петра I, а лев был отсылкой к гербу Швеции: фонтан установили в честь 25-й годовщины Полтавской битвы, которая стала решающим сражением Северной войны.

В жаркую пору особенно популярны шутихи - небольшие фонтаны, неожиданно обливающие проходящих мимо посетителей тонкими струями воды. Самый старый из них - "Диванчики", созданные по чертежам, правки в которые вносил сам Петр I. В то время в парк вели крытые аллеи, и гости в роскошных платьях и камзолах неизбежно наступали на камни, запускающие фонтаны, очень веселя этим царя.

Сейчас "Диванчики", "Елочки", "Дубок" и другие шутихи очень любят дети.

Большой петергофский дворец

Российская Газета

Построенный в начале 18 века, дворец несколько раз менял архитектурный облик и несет на себе отчетливые следы различных художественных вкусов и стилей. С небольшого двухэтажного здания Петровской эпохи дворец благодаря архитектору Ф.Б. Растрелли стал жемчужиной елизаветинского барокко, затем приобрел более строгие черты классицизма при Екатерине II и обзавелся третьим этажом при Николае I. При этом архитекторы разных эпох с уважением относились к работе предшественников, не разрушая, а дополняя и обрамляя уже созданное.

Дворец долгое время был центром светской жизни с ее праздниками, балами и маскарадами, а сейчас приглашает посетителей в волшебное путешествие среди роскошной мебели, скульптур, картин, золоченой резьбы на стенах и бесконечной перспективы зеркал.

Музей "Гроты Большого каскада"

Российская Газета

Гроты - это настоящее сердце всего водяного действа, где можно наблюдать работу фонтанов. Здесь сохранилась подлинная кирпичная кладка петровского времени и трубы, по которым вода путешествует к фонтанам Большого каскада. Обратите внимание на схему фонтанного водовода: эта система - уникальный памятник гидротехнического искусства XVIII-XIX веков.

Изначально Петр I задумывал установить фонтаны-шутихи и в гротах: отдыхающих в прохладе гостей должен был ждать стол с манящими напитками и фруктами, брызгавший водой на всех желающих попробовать угощение. Однако при жизни царя реализовать этот замысел не удалось.

Музей "Банный корпус"

Российская Газета

Банный корпус - часть Монплезирского ансамбля. Он был построен для Марии Александровны - супруги императора Александра II.

Императрица страдала болезнями легких и надеялась поправить свое здоровье с помощью процедур из популярной в то время в Европе системы водолечения. Так, в корпусе можно увидеть парную, помещение для целебных ванн, а также необычный холодный душ, который замаскировали под роскошную люстру из бронзы и стекла.

Павильон "Эрмитаж", или "Место уединения"

Российская Газета

Мода на особые павильоны под названием "Эрмитаж" зародилась в XVIII веке среди состоятельных европейцев. В нижнем этаже таких построек готовили и сервировали еду, которая потом на подъемниках доставлялась на верхний этаж, где собирался приближенный круг гостей хозяина поместья.

В петергофском Эрмитаже стол вмещал 14 человек. На первый этаж, в буфетную, через овальный проем опускалась вся центральная часть стола. С помощью специального подъемного механизма на ручной тяге, ставшего теперь главным экспонатом павильона, стол с готовыми блюдами поднимался наверх.

Изначально похожим образом - на подъемном кресле - наверх попадали и гости. Но в 1797 году при императоре Павле чуть не случилась беда: один из тросов кресла оборвался. После этого подъемник уничтожили и вместо него построили лестницу.

Желающим посетить Петергоф в этом году особенно повезло: павильон "Эрмитаж" был закрыт на двухлетнюю реставрацию и открылся совсем недавно, 1 июля. Реставраторы не только восстановили первоначальный исторический облик здания, вернув ему апельсиновый цвет и защитив от сырости деревянные конструкции, но и реализовали замысел Петра I, впервые на постоянной основе заполнив ров вокруг павильона водой. Теперь это действительно "Место уединения", воздушное, словно парящее над водной гладью.

Дворец "Марли"

Российская Газета

Во дворце, расположенном между Секторальных прудов, выставлена экспозиция вещей Петра I и коллекция голландской живописи. При этом убранство "Марли" отличается относительной скромностью: здесь нет парадного зала, а вся изюминка здания - в новой для того времени планировке с коридорной системой и изысканной отделке.

При строительстве пропорции дворца соизмеряли с окружающими его прудами, изменив первоначальный план с одноэтажного на двухэтажное здание. В прудах, кстати, можно половить форель.

Всего в Петергофе более 20 объектов, куда нужно обязательно заглянуть. И это не считая самого побережья Финского залива.

Учтите, что в 2023 году на четырехлетнюю реставрацию закрылось сердце Петергофа - дворец "Монплезир".

Российская Газета

Зато с этого года в Петергофе начали проводить особые авторские экскурсии с хранителями музея. Это эксклюзивная новинка нынешнего сезона, когда посетители попадают в места, традиционно закрытые для больших посещений. Запись в группы из 10 человек с посещением в музейный выходной ведется отдельно.

Как добраться до Петергофа

Первый способ - автобусы

Плюс - самый экономный способ. Цена билета по "Подорожнику" - 44 рубля.

Минус - можно надолго застрять в городской пробке.

Добраться до Петергофа можно двумя маршрутами:

От метро "Автово" - автобусы №200, №204, №210;

От метро "Проспект Ветеранов" - автобусы №103, №343

Едем до остановок "Правленская улица" либо "Разводная площадь" - в зависимости от маршрута. Прибыв на место, оглядитесь. От остановки "Правленская улица" по улице Правленской вдоль ограждения Верхнего сада проходите до Дворцовой площади, либо от остановки "Разводная улица" по улице Разводной проходите до Разводной площади. Здесь вы увидите кассы по продаже билетов в Нижний парк.

Второй способ - электричка

Плюс - доберетесь без потери времени.

Минус - дороже, чем на автобусе. Цена билета - от 62 до 77 рублей в зависимости от поезда (обычная электричка или "Ласточка") и от места покупки билета: в приложении "РЖД пассажирам" - дешевле.

Ехать от Балтийского железнодорожного вокзала (станция метро "Балтийская" на красной линии) до железнодорожной станции "Новый Петергоф".

Время в пути - 35-40 минут. Учтите, что вход и выход на железнодорожные станции осуществляется по билетам, так что сохраняйте их до момента выхода в город.

На железнодорожной площади садитесь в автобусы №№351А, 351Б, 356, 352, 463, 489. И за 10 минут доезжаете до указанных выше остановок. Оплата - 44 рубля петербургским "Подорожником".

Третий способ - метеор

Российская Газета

Плюс - самый удобный и красивый, практически императорский способ.

Минус - цена вопроса. В одну сторону за взрослого придется заплатить около 1300 рублей, за ребенка - около 700 рублей. Если хочется особого комфорта - 1800 рублей. Цены примерны, так как на маршруте работают разные перевозчики.

с Дворцовой набережной, причалы "Эрмитаж нижний" и "Дворцовая пристань";

с Адмиралтейской набережной, причал "Спуск со львами";

с Английской набережной, причал "Сенатская пристань".

Билеты на метеор лучше покупать туда и обратно, потому что во второй половине дня желающих уехать обратно в Петербург морским путем, как правило, становится больше.

Четвертый способ - такси

Цена вопроса - от 500 рублей. Если вы едете небольшой компанией, это может быть наиболее оптимально и по цене, и по времени. Заказывая такси из хостела или гостиницы, посоветуйтесь с администратором: возможно, у них есть особые скидки на такси или даже собственные авто.

Как получить максимум впечатлений от поездки в Петергоф

Запаситесь семечками и орешками для мелких попрошаек - белок и синичек. Они едят прямо с рук, получите дополнительное удовольствие.

Чтобы лучше ориентироваться в огромном пространстве музея-заповедника, на входе приобретите карту местности - или заранее скачайте ее в интернете.