Названы самые дешевые курорты этим летом

Стоимость размещения на курортах России в текущем сезоне выросла в среднем на 15 процентов по сравнению с прошлым летом. Об этом Юрий Кузнецов в беседе с «Российской газетой».

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По словам Кузнецова, сильнее всего цены увеличились в Новороссийске — на 33 процента (до 3217 рублей за сутки), а также в Лазаревском — на 27 процентов (до 3740 рублей) и Витязеве — на 19 процентов (до 3248 рублей).

Кроме того, стоимость аренды выросла также в Сириусе — на 15 процентов (до 5845 рублей), Геленджике и Адлере — на 15 процентов (до 4756 и 4388 рублей соответственно), а также Светлогорске, Пятигорске, Зеленоградске. В то же время, цены упали в Севастополе, Ялте, Ейске — от 7 до 17 процентов, отметил турэксперт.