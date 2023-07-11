Туристка рассказала про курорт Яровое в Алтайском крае

Она отметила, что отдых там ей понравился, хотя он довольно однообразный.

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Журналист издания НГС посетила Яровое в Алтайском крае и рассказала о своих впечатлениях об этом курортном городке.

Анастасия проехала 400 километров за 6,5 часа с приятелями на машине и потратила всего 4 600 рублей.

Путешественница подчеркнула, что нужно бронировать жилье заранее, так как сама остановилась в гостевом доме возле пляжа «Причал 42». За сутки проживания девушка платила 2 тысячи рублей.

Сам город располагается вокруг озера Большое Яровое. Все коммуникации есть возле пляжей «Причал 22» и «Причал 42». На «Причале 55» же не так многолюдно, там предпочитают отдыхать в палатках.

По словам Анастасии, местные жители доброжелательны к туристам. Она отметила, что в Яровом нет пьяниц, зато есть много животных, которым помогают люди. Также девушка заключила, что вокруг гостевого домика было много продуктовых магазинов, где продавались свежие продукты.