Поток туристов в Крым растет на фоне ливней на Кубани

Поток туристов в Крым в связи с ливнями в Краснодарском крае, закрытием пляжей Анапы и других курортов начал расти. Дополнительное число отдыхающих к плановому может составить 10-15% в течение этой недели, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Из-за этого число машин перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилось. Накануне очередь выросла до 1200 автомобилей, а время ожидания - до пяти часов. Синоптики прогнозируют ливни и усиление ветра на территории Кубани, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено 7 июля.