Названо идеальное по сервису и деньгам место для отдыха в России

Тревел-блогер побывал с женой в Сочи и назвал идеальное по сервису и деньгам место для отдыха в России. Своими впечатлениями от поездки мужчина поделился в блоге «Мой автодом», его отзыв опубликован на платформе «Дзен» .

Автор публикации рассказал, что съездил в пансионат «Бургас» в Кудепсте и удивился качеству обслуживания и чистоте комнат. По его словам, даже в труднодоступных местах не было пыли, а номер показался аккуратным и уютным. Кроме того, рядом находился комфортный пляж с хорошей охраной.