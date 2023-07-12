Названо идеальное по сервису и деньгам место для отдыха в России

Тревел-блогер побывал с женой в Сочи и назвал идеальное по сервису и деньгам место для отдыха в России. Своими впечатлениями от поездки мужчина поделился в блоге «Мой автодом», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».
Автор публикации рассказал, что съездил в пансионат «Бургас» в Кудепсте и удивился качеству обслуживания и чистоте комнат. По его словам, даже в труднодоступных местах не было пыли, а номер показался аккуратным и уютным. Кроме того, рядом находился комфортный пляж с хорошей охраной.
«Кормят тоже вкусно, несмотря на то, что оздоровительное питание, скажем так, далеко от деликатесов. Все-таки, как правило, надо выбирать: либо полезно, либо вкусно», — отметил россиянин.
По словам туриста, персонал пансионата относился к гостям обходительно.
«Помогут, подскажут, выполнят, никаких проблем не возникало», — описал он.