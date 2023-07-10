Открываем Ямал: увлекательные места для отдыха этим летом
Путешествия по Ямалу могут оказаться гораздо удивительнее, чем это кажется на первый взгляд. Восхитительная природа и уникальные места. Здесь обязательно нужно побывать!
В Неделю туризма ЯНАО редакция «Ямал 1» рассказывает о лучших возможностях для отдыха всего за 24 часа.
Для любителей успеть все и сразу в регионе действует стоповер-программа. Так, совершая перелет, путешественник может остановиться в Салехарде на одни сутки. В стоимость включен перелет, трансфер до гостиницы, проживание и торжественное пересечение полярного круга. В оставшееся время турист может выбрать для себя любую программу-однодневку.
Стоимость такого экспресс-отдыха начинается от 10 тысяч рублей. В стоповер-программе участвуют 6 городов: Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Горно-Алтайск.
Самый большой в мире
Тур выходного дня в природный парк «Ингилор». Это место знаменито своими обитателями: в заповеднике живут более сотни овцебыков, а сам питомник признан самым крупным в мире. Там также можно встретить лошадей и других животных на вольном выпасе.
Старт в «Ингилор» – из Салехарда. Цена с ночевкой варьируется в районе 15 тысяч рублей.
Национальная деревня
Есть тур выходного дня в национальную деревню Харампур. Абсолютно новое направление: первая поездка для туристической группы состоялась буквально в эти выходные. В программе – посещение стойбища, рыбалка, поездка на байдарке, фотосессия, знакомство с бытом и традициями ненецев.
Деревня расположена в 80 километрах от Тарко-Сале. Путешественнику придется заплатить не менее 7 тысяч рублей.
Для романтиков
Если вы всегда хотели увидеть снег в июле, тогда вам на Ямал. А точнее на восхождение к леднику Романтиков. Прошедшие этот путь говорят, что дорога может показаться тернистой, но все увиденное стоит каждого шага. В этом месте действует непередаваемая атмосфера. Ледник расположен на склоне горного хребта Рай-Из. Отправляться туда ближе всего из Салехарда.
Обойдется такая поездка от 4 тысяч рублей и займет весь день.
Долина – чудная долина
Одно из самых живописных мест Полярного Урала – Нефритовая долина. Место порадует любого туриста наличием полудрагоценных камней – нефритов и жадеитов, знаменитым водопадом и горой с интригующем названием Динозавр. За однодневный тур из окружной столицы придется заплатить от 6 тысяч рублей. Для туристов доступны программы и на несколько дней. Приятного отдыха!.