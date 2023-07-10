Открываем Ямал: увлекательные места для отдыха этим летом

Путешествия по Ямалу могут оказаться гораздо удивительнее, чем это кажется на первый взгляд. Восхитительная природа и уникальные места. Здесь обязательно нужно побывать!

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В Неделю туризма ЯНАО редакция «Ямал 1» рассказывает о лучших возможностях для отдыха всего за 24 часа.

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Для любителей успеть все и сразу в регионе действует стоповер-программа. Так, совершая перелет, путешественник может остановиться в Салехарде на одни сутки. В стоимость включен перелет, трансфер до гостиницы, проживание и торжественное пересечение полярного круга. В оставшееся время турист может выбрать для себя любую программу-однодневку.

Стоимость такого экспресс-отдыха начинается от 10 тысяч рублей. В стоповер-программе участвуют 6 городов: Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Горно-Алтайск.

Самый большой в мире

Тур выходного дня в природный парк «Ингилор». Это место знаменито своими обитателями: в заповеднике живут более сотни овцебыков, а сам питомник признан самым крупным в мире. Там также можно встретить лошадей и других животных на вольном выпасе.

Старт в «Ингилор» – из Салехарда. Цена с ночевкой варьируется в районе 15 тысяч рублей.

Национальная деревня

Есть тур выходного дня в национальную деревню Харампур. Абсолютно новое направление: первая поездка для туристической группы состоялась буквально в эти выходные. В программе – посещение стойбища, рыбалка, поездка на байдарке, фотосессия, знакомство с бытом и традициями ненецев.

Деревня расположена в 80 километрах от Тарко-Сале. Путешественнику придется заплатить не менее 7 тысяч рублей.

Для романтиков

Если вы всегда хотели увидеть снег в июле, тогда вам на Ямал. А точнее на восхождение к леднику Романтиков. Прошедшие этот путь говорят, что дорога может показаться тернистой, но все увиденное стоит каждого шага. В этом месте действует непередаваемая атмосфера. Ледник расположен на склоне горного хребта Рай-Из. Отправляться туда ближе всего из Салехарда.

Обойдется такая поездка от 4 тысяч рублей и займет весь день.

Долина – чудная долина