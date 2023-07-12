Какое жилье выбрать в Сочи для комфортного и бюджетного отдыха

Ни для кого не секрет, что Сочи самый дорогой курорт на Черноморском побережье. По наблюдениям специалистов в сфере туризма, каждый год стоимость на аренду жилья увеличивается на 20-30%, поэтому в этом материале "Рамблер" поговорит о том, как разумно сэкономить на отдыхе в Сочи, правильно выбрав жилье. В этом нам поможет эксперт Виктория Рылькова.

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Сочи вытянулся вдоль побережья и состоит из множества как курортных районов, так и поселков у моря.

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Если вы едете за морским и пляжным отдыхом, то можно выбирать такие мини поселки, как Лоо, Лазаревское, Вардане, Якорная щель, Дагомыс. Они отдалены от исторического цента, но и стоимость аренды жилья ввиду этого в разы ниже. В поселках вы можете снять жилье в основном в гостевых домах и мини отелях. Имейте ввиду, кроме моря там заняться будет практически нечем, а до центра Сочи ехать придется в районе 1,5-2 часов. Виктория Рылькова Коренная сочинка, руководитель и создатель турагентства Sochi Travel Club

Самые дорогие и популярные районы Сочи – это Имеретинская бухта и центральная часть Сочи, здесь уже и шикарные набережные, и огромные парки аттракционов, и большой выбор отелей, как бюджетных, так и уровня делюкс. Да и сам отдых намного комфортнее, – совершенно другого уровня. Тут можно забронировать как отели, так и апартаменты, квартиры или студии. Да, несомненно, ценник гораздо выше, но и эмоции другие.

Что касается аренды квартир

Что важно знать и учитывать: первое, – внимательно смотрите на расположение жилого комплекса, в котором находится квартира. Сочи очень гористый и бывает так, что до моря 800м, но это гора, и даже если море из окошка видно, поверьте, через три дня походов на пляж, особенно с детьми и в жару, вы устаненте от этого ежедневного «восхождения».

Втрое, – в хороших жилых комплексах аренда квартир стоит практически столько же, сколько и отель. Иногда разница в 2-3 тыс руб за сутки, но тут стоит взвесить все плюсы и минусы отдыха в отеле и в квартире. Учесть отсутствие уборки, например, необходимость самостоятельно готовить завтраки, убирать за собой и тому подобное. Словом, лично я за комфортный отдых и за разумные деньги. Виктория Рылькова Коренная сочинка, руководитель и создатель турагентства Sochi Travel Club

И последний лайфхак: на цену аренды жилья очень влияет сезонность, а самые дорогие месяцы для отдыха в Сочи – июль и август.