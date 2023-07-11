Цены на российских курортах за год поднялись на 15%

За текущий сезон цены на курортах России поднялись в целом на 15%. Об этом генеральный директор сервиса Суточно.ру Юрий Кузнецов заявил в интервью "Российской газете".

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Как отметил эксперт, сильнее всего стоимость отдыха увеличилась в Новороссийске - на 33%, до 3217 руб. за сутки, Лазаревском - на 27%, до 3740 руб. и Витязеве - на 19%, до 3248 руб.

Кузнецов назвал ажиотажным спрос на Сочи в этом году. На втором месте по популярности находится Зеленоградск, на третьем - Адлер.

По сравнению с прошлым годом цены снизились в Севастополе - на 7%, до 3011 руб. за сутки, Ялте - на 8%, до 3857 руб., Ейске - на 17%, до 2771 руб.

Ранее сообщалось, что для семейного отдыха россияне выбирают Евпаторию, Зеленоградск и Сочи.

Согласно опросу, 18% респондентов выбрали Евпаторию в качестве лучшего курорта для семейного отдыха. По 17% голосов набрали Зеленоградск и Сочи. В топ-10 также вошли "Анапа (13%), Геленджик (10%), Адлер (8%), Сириус (5%), Солнечногорск (4%), Махачкала (4%) и Ейск (4%)".