Вернут ли деньги туристу из-за непогоды в Сочи

Из-за продолжающихся в Сочи дождей туристы не могут купаться в море, но городская инфраструктура не нарушена, поэтому в городе есть чем заняться. Непогода коснулась и побережья Крыма, там опять очередь на мосту. Как планировать отдых на курорте, чтобы не бояться капризов погоды, узнала «Парламентская газета».

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Снова пробка

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Сильный дождь в Сочи идет вторые сутки. Из-за подтоплений перекрывали несколько участков дорог, самая непростая ситуация — в поселке Мирном на федеральной территории «Сириус», сообщили местные власти и представители МЧС. Там подтоплено около двухсот придомовых территорий и домов, 240 человек эвакуированы в пункты временного размещения. «Аварийно-спасательные формирования и коммунальные службы дежурят во всех районах, в зонах подтопления откачивают воду», — сообщили «Парламентской газете» в оперативном штабе Краснодарского края.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует до 10 июля включительно. Купаться в море власти запретили минимум до 11 июля.

Из-за непогоды не ходят поезда в Абхазию. В пути остановлены поезда Сухум — Москва и Сухум — Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе РЖД.

В Крыму 10 июля из-за сильного ветра закрыли Керченскую паромную переправу, подтвердили в минтрансе республики. 9 июля переправу тоже останавливали, однако в сообщении ведомства говорится о совершении за минувшие сутки 12 рейсов, в которых перевезли 554 пассажира, 56 железнодорожных вагона, 389 машин.

В 9 утра 10 июня перед Крымским мостом проезда на полуостров ждали 1229 транспортных средств, время ожидания — больше пяти часов, отметили в оперштабе. При этом со стороны Керчи затруднений нет.

Не последний дождь

В Адлере, по данным Росгидромета, 9 июля выпало 100 миллиметров осадков, это почти месячная норма. Неблагоприятные метеоявления в Сочи синоптики прогнозировали заранее, информацию оперативно довели до администрации города и главного управления МЧС по Краснодарскому краю, рассказал «Парламентской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Подобные явления, по его словам, не редкие для столь сложных географических районов, они хорошо изучены и предсказуемы. Синоптики не сомневаются, что повторяемость тропических ливней не будет снижаться в ближайшее время, поэтому к ним нужно быть готовыми и всем заинтересованным ведомствам, и местным жителям, и туристам.

Готовиться нужно и на инфраструктурном уровне, считает зампред Комитета Госдумы по экологии Александр Коган. Ведь когда дождь идет в большом прибрежном городе, то все продукты жизнедеятельности человека смывает в море. «Весь этот мусор, нефтепродукты с дорог, канцерогенные вещества — все попадает в воду, — посетовал депутат. — Понятно, что такой мощнейший биореактор, как Черное море, все переработает, но лучше экосистема от этого не станет».

В Сочи нет альтернативы строительству набережных по всей береговой линии, считает Коган. Эти сооружения находятся выше городских дорог, поэтому они задерживают ливневые потоки. «Именно так дела обстоят в Адлере, где набережная тянется на несколько километров: после дождя в море попадают лишь муть и песок, которые вскоре оседают, но не опасный мусор», — заключил Александр Коган.

Открывайте юг по-новому

Угодившие в непогоду туристы вправе требовать компенсацию у туроператора, только если были нарушены условия договора, рассказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин: «Нужно прочитать и понять, что обещала вам компания, и подумать, что вы из этого не получили».

Обычно турфирмы идут навстречу своим клиентам и стараются уладить все разногласия до суда. Но, если не получается и путешественник остался недоволен, ему дорога в суд. На сколько может затянуться рассмотрение вопроса — бог весть. «Право пойти в суд у человека есть, но еще раз повторю: большинство людей находят общий язык с компаниями, — отметил Барзыкин. — Например, если из-за непогоды нет возможности вылететь или даже выехать из отеля, то вам продлят отдых и поменяют билет». Но это касается организованных туристов, самостоятельные путешественники берут все риски на себя.

Массовых отмен ранее приобретенных туров из-за непогоды в Сочи и Крыму специалисты не зафиксировали. Туристы прибывают вовремя, подтвердил Юрий Барзыкин: в аэропорту олимпийской столицы в воскресенье не смогли приземлиться 17 рейсов, они были отложены, но большинство курортников добрались к местам отдыха в срок.