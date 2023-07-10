Пляжи в Сочи и Анапе будут закрыты как минимум до вторника

Южное побережье Кавказа штормит и заливает вторые сутки. В Сочи бурными потоками сносило автомобили, туристов эвакуировали из отелей на грузовиках. Между Адлером и Гагрой залповый ливень размыл около 200 м железной дороги, сообщение с Абхазией на время было прервано. Не только небо, но и море разбушевалось: в регионе объявили штормовое предупреждение, пляжи закрыли практически на всем побережье как минимум до 11 июля. В Анапе запрет на купание собирались снять сегодня, однако, по сообщению мэрии города-курорта, красные флаги на пляжах будут развеваться и 10 июля. «Второй день из-за шторма и сильного донного течения на пляжах Анапы установлены красные флаги – это значит, что в воду заходить опасно», – прокомментировали в мэрии Анапы. Впрочем, прислушиваются к властям не все: по сообщению очевидцев, купальщики в Анапе смело лезут в неспокойную и мутную воду.

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Власти Абхазии также, скорее всего, временно закроют зоны для купания. «В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время», – заявил министр туризма Теймураз Хишба, отметив, что ситуация хоть и не критичная, но контроль необходим.

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Аэропорт Домодедово открыл новый сегмент пассажирского терминала Т2, который был построен к ЧМ по футболу 2018 года, но после его проведения был законсервирован. Корреспондент HotLine.travel 6 июля среди первых побывал в новом пространстве и увидел то, что обычно скрыто от глаз пассажиров.

Прогноз погоды на ближайшие часы не радует. «В течение суток 10 июля в связи с прогнозируемыми сильными дождями и ливнями на отдельных реках муниципального образования города Сочи ожидаются подъемы уровней воды с достижением опасных отметок», – сообщили в ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей». Также синоптики предупреждают, что над морем могут образовываться смерчи. Кстати, по данным Gismeteo, ливни с грозами ожидаются в Сочи не только в понедельник, но и во вторник. А настоящая южная жара придет лишь в четверг.