Курорты Краснодарского края в последние годы пользуются особой популярностью у российских туристов — гораздо легче отдохнуть в пределах своей страны, тем более, что природа позволяет.

Раньше многим казалось, что отдых на Кубани не может быть красивым, но, на самом деле, сейчас солнечный край может порадовать такими видами, которые сложно найти и заграницей.

Так, на нашем юге можно найти пляжи, не уступающие Мальдивам. Смотрите видео о том, где найти локацию, ради которых вам точно следует отправиться в Краснодарский край.