3 мест для идеальной летней рыбалки с семьей в России

Вместе с экспертом рассказываем, кого можно поймать в этих краях.

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Река Ахтуба

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Идеально подойдёт для рыбалки и семейного отдыха река Ахтуба. Её называют младшей сестрой Волги. Длина составляет 537 км, а ширина достигает 200 (в половодье — 300) м. Ахтуба на всём своём протяжении отличается хорошим клёвом. По обе стороны реки расположены базы отдыха и рыболовецкие хозяйства. Ахтуба понравится и любителям пляжного отдыха: мест, где можно купаться и загорать, предостаточно.

Богатый улов ждёт не только профессиональных рыбаков, но и новичков. Если опыта мало, стоит воспользоваться услугами егеря. Это умелый рыбак, который поможет получить достойный улов.

Летом тут встречается практически вся возможная речная рыба. Ночью прекрасно клюют сомы и сазаны, а утром и вечером — щуки, окуни, судаки, караси, толстолобики. Рыбу на Ахтубе ловят абсолютно разными способами. К самым популярным из них относятся: троллинг, спиннинг, джиг, нахлыст и другие.

Ерики Харабалык, Ашулук, Мангут

Ерики, впадающие в Ахтубу, широко известны среди местных рыболовов. Для протоков характерен неровный рельеф дна. В многочисленных ямках на глубине обитает донная рыба. С помощью специальных снастей в ериках ловят сомов, щук, судаков.

Упомянутые протоки популярны у тех, кто любит дикую рыбалку. На берегу много мест, где разрешается ставить палатку и разжигать костёр. Доступные участки не особо оборудованы под отдых дикарём, но рыбалка всё равно доставит удовольствие. Ценители комфорта смогут выбрать одну из баз, которых здесь предостаточно.

Дельта Волги

Великая река в представлении не нуждается. В ней водится огромное количество рыбы разных видов. Судак, линь, сом, окунь, щука, чехонь, карась, сазан, плотва, вобла, густера, краснопёрка — ваш улов определённо будет богатым. Здесь не надо долго искать особые места для клёва. Ловить рыбу можно как с берега, так и с лодки. Дельта дружелюбна к новичкам. Какие-то особые навыки не потребуются.

В этом регионе также работают турбазы, где можно остановиться и приобрести снаряжение. Не будут разочарованы и те, кто предпочитает отдыхать с палатками. Найти подходящий участок для того, чтобы разбить свой собственный лагерь, не составит труда.

Дикарём или на базе?

Дикая рыбалка требует меньше финансовых затрат. Подобный вид отдыха больше подходит опытным рыбакам. Во-первых, у них есть всё необходимое снаряжение. Во-вторых, они уже умеют профессионально ловить рыбу, поэтому помощь им не потребуется. С другой стороны, даже самые заядлые рыбаки зачастую не могут отказаться от комфорта в пользу единения с природой. Каждый выбирает сам, что ему больше подходит. Если планируете отдыхать с палаткой, уточните, где находится ближайший островок цивилизации. На случай, если потребуется экстренная помощь.

С детьми жить в палатке будет некомфортно, поэтому база отдыха — отличный вариант для семьи. Обычно на базе сразу предлагается снаряжение, которое самостоятельно выбрать сложно, если вы новичок. Вам обязательно покажут места для продуктивной ловли, всему научат. Без улова точно не останетесь. Если вдруг близким надоест рыбачить, на базе они найдут способ скоротать время с пользой и удовольствием. Катание на лодках и катамаране, сафари на внедорожниках, сауна, бассейн, бильярд — всё это поможет разнообразить отдых.

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