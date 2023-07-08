3 пещеры России, куда можно отправиться с экскурсией

Пещеры всегда привлекали туристов своей таинственностью и красотой. Подземный мир сильно отличается от тех пейзажей, которые мы лицезреем каждый день. Порой от причудливых лабиринтов, каменных водопадов, сталактитов и сталагмитов просто невозможно оторвать взгляд.

© Владимир Чуприков/commons.wikimedia.org

И если раньше пещеры предназначались для укрытия первобытных людей, то сейчас путешественники могут свободно отправиться туда с экскурсией.

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Подробнее о том, какие российские пещеры точно стоит посетить туристам, — в материале "Рамблера".

Ахштырская пещера

Codwiki/commons.wikimedia.org

Ахштырская пещера располагается в 15 километров от Адлера — пляжном районе Сочи. Она открыта для туристов круглый год, поэтому вы можете в любой момент отправиться туда с экскурсией. Пещера уникальна тем, что в древности ее населяли первобытные люди. Об этом свидетельствуют находки исследователей: орудия труда, рисунки, наскальная краска. Именно в этом месте вы можете соприкоснуться с историей. Некоторые мифологи даже утверждают, что в Ахштырской пещере состоялась встреча Одиссея с циклопом.

Доехать до пещеры можно по пути с форелевого завода или на автобусе от Адлера. К живописному месту ведет узкая виляющая тропинка, которая зажата между скалой и обрывом. Когда вы окажетесь внутри, то увидите, как просторные залы сменяются узкими коридорами.

Кашкулакская пещера

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Пещера находится в Хакасии. Другое ее название — пещера Черного Дьявола. Долгое время это каменное подземелье было культовым местом шаманов. В нем они поклонялись сталагмиту — символу продолжения рода и плодородия. Древние хакасы также верили, что в пещере существует проход в мир мертвых, поэтому они задабривали подземных богов кровавыми жертвами. Об этом таинственном месте долгое время ходила дурная слава. Внутри людям часто становилось плохо, они даже видели галлюцинации.

Сейчас Кашкулакская пещера является одной из самых популярных достопримечательностей Хакасии. Туристы приезжают, чтобы послушать легенды и своими глазами увидеть наскальную живопись, ритуальные чаши и самый яркий артефакт — метровый сталагмит. Доехать можно по трассе Шира — Коммунар.

Кунгурская пещера

Именно эта пещера, которая располагается в Кунгуре, почетно носит звание самой красивой в России. Поверхность этого каменного лабиринта устлана инеем и льдом. Ледяные капли формируются в прекраснейшие кристаллы, которые переливаются разнообразными цветными оттенками. Секрет такого необычного освещения — лазерная подсветка. Несмотря на холод, в этой пещере точно жили люди. Об этом свидетельствуют обнаруженные избушка отшельника, выкопанный колодец и утерянный лапоть.