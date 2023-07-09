Почему поехать на Камчатку так дорого

Путешествие на Камчатку в любой сезон обойдется вам дороже, чем в любой другой регион. Даже отдых летом в Краснодарском крае будет стоить дешевле. Дело в том, что это — уникальный край со своими особенностями.

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Цена за семидневный тур на Камчатку на одного человека варьируется от 170 до 250 тысяч рублей в зависимости от сезона. В материале “Рамблера” — о том, почему путешествие в регион обойдется вам в круглую сумму.

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Длительный перелет

Добраться до Петропавловска-Камчатского — половина пути. Из Москвы самолет летит восемь часов. Из других регионов придется лететь с пересадкой, поэтому стоимость авиабилетов составляет половину поездки. Перелет в одну сторону без пересадок из Москвы будет стоить около 20 тысяч рублей. С пересадками — 30 тысяч.

Дополнительный транспорт

Отдых на Камчатке обязательно проходит на природе. В черте города туристы не увидят всех красот региона. Поэтому для того, чтобы охватить все достопримечательности за один раз, нужно постоянно передвигаться на автомобиле. Так как общественный транспорт на Камчатке не развит, самостоятельно это сделать не получится. То же самое с арендой машины — найти компанию практически невозможно, а если и получится, то за очень большие деньги.

В долину гейзеров невозможно добраться на наземном транспорте — туристы летают туда на вертолете. Так как это — заповедная зона, гулять там можно не везде, а соответственно, и ездить. Поэтому воздушный транспорт — единственный выход.

Дорогая еда и продукты

Так как Камчатка расположена на полуострове, логистически регион труднодоступен. Большинство продуктов привозятся на территорию Камчатского края из других регионов. И логистика будет очень сложной. По словам местных жителей, полноценный прием пищи в кафе будет стоить не менее двух тысяч рублей на человека. В туры включают питание по дороге, поэтому на каждый прием пищи приходится круглая сумма.

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