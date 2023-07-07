Калининград с высоты: пять локаций, чтобы увидеть больше

Обычное занятие для туристов, которых в Калининград с каждым годом приезжает все больше, – посмотреть на город с верхней точки и удостовериться, что он зеленый и красивый. А еще сделать на высоте селфи и выставить с хэштегом #kenigsberg в соцсетях. Высотных застроек в столице самого западного региона немного. Отчасти потому, что Калининградская область входит в перечень сейсмически активных районов. «ФедералПресс» составил для гостей города топ самых интересных локаций.

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Торговый центр «Плаза»

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Центр расположен напротив гостиницы «Калининград» на Ленинском проспекте – основной транспортной магистрали, соединяющей правобережную и левобережную части города. С четвертого этажа «Плазы» можно увидеть панораму центральной части города через стеклянные стены возле кинотеатра «Каро». Но лучше любоваться городом с высоты из кафе Bravo Italia, которое располагается также на четвертом этаже здания. Летом там открывают балкон и можно перекусить на свежем воздухе с видом на остров Канта, Дом Советов и шумный Ленинский проспект.

Видовая башня «Маяк» на острове Канта

С балкона «Плазы» виден шпиль Кафедрального собора на острове, где расположена могила философа Иммануила Канта. Смотровой площадки в Кафедральном соборе для свободного посещения туристов нет. Зато она есть рядом в Рыбной деревне, которая построена специально для туристов. Видовая башня высотой 33 метра. Чтобы подняться на смотровую площадку, нужно купить билет и преодолеть 130 ступеней вверх. Главное – не отвлекаться по пути для посещения ресторана «Мадам Буше», расположенного на одном из уровней видовой башни. На смотровой площадке открывается вид на остров Канта и Кафедральный собор. Вдохновившись красотами, туристы обычно трут на удачу медную чайку – Птицу счастья – и оставляют монетки, чтобы вернуться.

Рядом расположена Еврейская синагога, открытая в 2018 году. Она заново отстроена на месте уничтоженной в 1938 году. Осмотр здания возможен в составе экскурсии, но подняться наверх и увидеть город с высоты нельзя, сообщили «ФедералПресс» в самой синагоге.

Колесо обозрения

Еще один вариант увидеть город с высоты за деньги – прокатиться на «колесе Ферриса», или чертовом колесе, как именуют его в разговорной речи.

В Калининграде их два: одно имеет высоту в 30 метров и расположено в Центральном парке – бывшем парке «Луизенваль». В нем есть одна из достопримечательностей Калининграда – кирха памяти королевы Луизы. Сейчас там располагается театр кукол. Но подняться наверх, чтобы полюбоваться из окошка красотами города, не получится. Как сообщили «ФедералПресс» сотрудники учреждения, это слишком опасно.

Второе колесо обозрения высотой 45 метров и находится в парке «Юность». С верхней точки хорошо видны Верхний Пруд и большая часть Калининграда.

Смотровая площадка квартала «Понарт»

Увидеть город с высоты можно будет с новой локации, которая пока мало кому известна. Как писал «ФедералПресс», в бывшем пивзаводе «Понарт» в Московском районе Калининграда планируется создать новое общественное пространство.

Чтобы досуговый комплекс в бывшем Балтрайоне превратился в место притяжения горожан, на территории хотят открыть зал бракосочетаний, а на одной из башен – смотровую площадку с местом для свиданий.

Как сообщил представитель торгового квартала «Понарт», кроме уже существующей смотровой площадки, в башне будет музей, посвященный истории старинного завода.

Дом Советов