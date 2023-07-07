Где искупаться в Тюмени: все разрешенные пляжи
Список разрешенных для купания мест в Тюменской области расширился. Теперь тюменцы могут отдохнуть на 11 водоемах региона. «ФедералПресс» собрал список всех пляжей, на которых можно отдохнуть и искупаться в жару.
Озеро Верхнее Кривое
Расположение: база отдыха «Верхний Бор»
Вход: платный
Согласно сайту базы отдыха, стоимость входа на одного взрослого человека составляет более 300 рублей. Для отдыхающих оборудованы раздевалки, туалеты и развлечения.
Озеро Нижнее Кривое
Расположение: Салаирский тракт, 9-й километр
Вход: бесплатный
Этот пляж также не обделен вниманием отдыхающих. Тем не менее многие жалуются на отсутствие туалетов и парковок.
Пруд на Червишевском тракте
Расположение: центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»
Вход: только для клиентов центра
В медицинском центре отмечают, что пляж экологически чистый. Отдохнуть на нем могут только клиенты центра. Цены за один номер начинаются от 7600 рублей.
Пруд Лесной
Расположение: база отдыха «Пруд Лесной»
Вход: платный
Для отдыхающих подготовили все необходимое – здесь есть туалеты, мусорные баки и раздевалки. Также безопасность на воде контролируют спасатели.
Озеро Андреевское
Расположение: 21-й километр Ялуторовского тракта
Вход: бесплатный
Одно из самых популярных мест отдыха у жителей и гостей региона. Отдыхающие отмечают возможность легко добраться сюда на транспорте, а также ухоженность пляжа.
Озеро Сингуль
Расположение: «Центр туризма и детского творчества» в Ялуторовске
Вход: платный
Отдыхающие отмечают красоту природы. Однако в Сети жители и гости региона жалуются на мусор.
Озеро на Ирбитском тракте
Расположение: база отдыха «Кулига-парк»
Вход: платный
В Сети многие отдыхающие отмечают красоту этого места, но жалуются на количество мест для купания и оборудованный вход в воду. Для гостей проводятся различные мероприятия, в том числе пляжные вечеринки.
Также проверку Роспотребнадзора прошли озеро Якушкино в центре «Серебряный бор», озеро Малая Старица в детском лагере «Дружба», озера Арсеньевское и Полушинское в «Ребячьей республике» и «Олимпийской Ребячке».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что тюменцам разрешили купаться в еще одном водоеме.