Где искупаться в Тюмени: все разрешенные пляжи

Список разрешенных для купания мест в Тюменской области расширился. Теперь тюменцы могут отдохнуть на 11 водоемах региона. «ФедералПресс» собрал список всех пляжей, на которых можно отдохнуть и искупаться в жару.

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Озеро Верхнее Кривое

Расположение: база отдыха «Верхний Бор»

Вход: платный

Согласно сайту базы отдыха, стоимость входа на одного взрослого человека составляет более 300 рублей. Для отдыхающих оборудованы раздевалки, туалеты и развлечения.

Озеро Нижнее Кривое

Расположение: Салаирский тракт, 9-й километр

Вход: бесплатный

Этот пляж также не обделен вниманием отдыхающих. Тем не менее многие жалуются на отсутствие туалетов и парковок.

Пруд на Червишевском тракте

Расположение: центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»

Вход: только для клиентов центра

В медицинском центре отмечают, что пляж экологически чистый. Отдохнуть на нем могут только клиенты центра. Цены за один номер начинаются от 7600 рублей.

Пруд Лесной

Расположение: база отдыха «Пруд Лесной»

Вход: платный

Для отдыхающих подготовили все необходимое – здесь есть туалеты, мусорные баки и раздевалки. Также безопасность на воде контролируют спасатели.

Озеро Андреевское

Расположение: 21-й километр Ялуторовского тракта

Вход: бесплатный

Одно из самых популярных мест отдыха у жителей и гостей региона. Отдыхающие отмечают возможность легко добраться сюда на транспорте, а также ухоженность пляжа.

Озеро Сингуль

Расположение: «Центр туризма и детского творчества» в Ялуторовске

Вход: платный

Отдыхающие отмечают красоту природы. Однако в Сети жители и гости региона жалуются на мусор.

Озеро на Ирбитском тракте

Расположение: база отдыха «Кулига-парк»

Вход: платный

В Сети многие отдыхающие отмечают красоту этого места, но жалуются на количество мест для купания и оборудованный вход в воду. Для гостей проводятся различные мероприятия, в том числе пляжные вечеринки.

Также проверку Роспотребнадзора прошли озеро Якушкино в центре «Серебряный бор», озеро Малая Старица в детском лагере «Дружба», озера Арсеньевское и Полушинское в «Ребячьей республике» и «Олимпийской Ребячке».