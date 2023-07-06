Турист из Москвы уехал в Крым на такси за 65 тысяч рублей

Бросить все дела в Москва-Сити и махнуть в Крым… на такси. Такая мысль на днях посетила одного жителя столицы. Он не стал искать подходящие билеты, а просто открыл приложение в телефоне и вызвал такси. Машину подали быстро, правда, о том, что ехать нужно далеко за пределы третьего транспортного кольца, а, точнее говоря, в Судак, водитель узнал уже от пассажира, вышедшего к такси с чемоданом в руках.

© Tourdom

От дальнего маршрута таксист не отказался, а наоборот – предложил туристу заплатить меньшую сумму, но напрямую. Отменили заказ в агрегаторе и ударили по рукам. Но пассажир на берегу предупредил, что всю дорогу будет пиво. И это обещание сдержал.

Путь занял почти 2 полных дня и обошелся туристу в 65 тыс. руб. Без учета пива, а также шашлыков в кафе и бургеров на заправках. Пробку перед Крымским мостом клиент проспал благодаря принятому на грудь. Ну а недопитые 10 бутылок пенного в итоге остались в подарок таксисту. Тот тоже устроил себе незапланированный отпуск. После долгой поездки он на пару дней остановился в Керчи. Вдоволь накупался, оприходовал подарок пассажира и рванул обратно в Москву – работать и работать!

«Так легко сорваться и бросить все дела – на его месте должен быть я», – шутят подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«За 65 можно гораздо комфортнее добраться было», – считают другие участники обсуждения. Как утверждают туристы, о таких отчаянных, готовых уехать к морю на такси они уже слышали: