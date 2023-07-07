Перекупщики продают билеты в Крым за 155 тысяч рублей: как уехать простым людям

На протяжении недели в Крым пытаются попасть сотни людей на автомобилях. В условиях закрытых аэропортов Юга, при нехватке билетов на поезда, это популярный вариант. В это время перекупщики предлагают билеты на поезд за 155 000 рублей.

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«На 9 июля билет Москва – Симферополь на поезде «Таврия», в вагоне класса люкс – 155000 рублей, но мест уже нет», – сообщается на сайте туту.ру.

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На 10 июля есть 12 люксовых мест за 159 626 рублей за каждое. Раскуплены также места в СВ за 26086 рублей. Осталось штучное количество билетов на 9 июля – от 6547 рублей, то есть это 1-2 места. Можно ли уехать в Крым по стандартной цене, узнал «ФедералПресс».

Ищите билеты на официальных сайтах

Уехать на поезде от частного перевозчика «Таврия» проблематично, но можно. Например, билеты из Москвы до Симферополя на официальном сайте есть только на 21 июля. В пути – день 17 часов, цена от 4975 рублей за верхнюю полку, на момент написания материала есть 17 мест. Из Минеральный вод на «Таврии» получится уехать не раньше 19 июля. В пути: 17 часов 57 минут, остались только верхние места за от 2169 рублей. Из Сочи до Симферополя на «Таврии» остался люкс от от 67648 рублей на 13 июля, на даты раньше мест нет.

РЖД vs Таврия

РЖД предлагает больше вариантов добраться до Крыма. Цены на билеты ниже, время в пути – короче, но требуется иногда пересадка (смотря до какого города в Крыму вам надо, в некоторых случаях можно обойтись без нее).

Из Сочи до Крыма

Из Сочи до Крыма можно доехать по билетам от РЖД, в наличии. В пути – 14 часов, цены от 8220 рублей, пересадка в Геленджике. В Симферополь можно попасть с пересадкой в Краснодаре. Билет на «Таврию» – от 3650 рублей, но, например, на 8 июля осталось одно место.

Из Москвы до Крыма

На этой неделе до Симферополя из Москвы можно уехать на фирменном частном поезде «Таврия» без пересадок за 4976 рублей, в пути 1 день 17 часов. Дешевле и быстрее уехать до Ялты на поезде РЖД – на сайте перевозчика билеты есть в наличии из Москвы до Ялты за 4512 рублей, в пути 1 день, 5 часов, 40 минут пересадка (около часа) в Феодосии, отправление 8 июля. На другие даты места тоже есть. Также на сайте РЖД предложены варианты с пересадкой в Алуште, это курортный город с чистым морем. Нашлись варианты с пересадками в Керчи, Севастополе.

Из Минеральных вод до Крыма

Из Минеральных вод до Ялты можно уехать с РЖД за 3199 рублей, время в пути 17 часов. Пересадка в Ставрополе. Можно уехать из Минвод в Симферополь через Ростов за 3900 рублей, в пути 17 часов 38 минут. Билеты на ближайшую неделю есть не на все дни.