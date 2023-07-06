На каких российских курортах можно отдохнуть вместо Анапы

В последнее время в Краснодарском крае переполнены пляжи на популярных курортах. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края поделилось рядом интересных туристических направлений на Кубани.

© РИА "ФедералПресс"

«Прекрасные и свободные пляжи в Бетте, Кринице, Прасковеевке. И, к слову, именно в Прасковеевке находится знаменитая скала Парус. Шикарные песчаные просторные пляжи в поселке Веселовка», – отметили в министерстве.

Россиянам рекомендуют не оставлять без внимания и Азовское побережье, пляжи которого оснащены современными лежаками, навесами, аэрариями и душами. Вода в море достаточно теплая, море у побережья мелкое и подойдет для отдыха с семьей.

Отмечается, что до конца летнего сезона Кубань планирует принять еще порядка 6,5 миллиона отдыхающих. Таким образом, турпоток за летний сезон составит не менее 9 миллионов человек, передает Life.ru.