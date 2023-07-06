РЖД направило на юг новые поезда с удешевленными билетами
Москва. В расписании маршрутов РЖД в южном направлении появились новые поезда. Это сделано с целью удовлетворить спрос, рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.
По словам топ-менеджера, желающих ехать на юг поездами стало больше в связи с закрытием ряда аэропортов. В связи с этим дополнительные составы были пущены в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные Воды и Краснодар.
Как отмечает Коммерсантъ, новый парк составлен из подержанных, но все еще годных к использованию вагонов.
В их числе немецкие «Аммендорф» — так называемые «шоколадки». Они не новые, но соответствуют всем требованиям и нормам безопасности, пояснил Дмитрий Пегов. Также он добавил, что билеты на эти поезда продаются по более дешевой цене.