РЖД направило на юг новые поезда с удешевленными билетами

Москва. В расписании маршрутов РЖД в южном направлении появились новые поезда. Это сделано с целью удовлетворить спрос, рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

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По словам топ-менеджера, желающих ехать на юг поездами стало больше в связи с закрытием ряда аэропортов. В связи с этим дополнительные составы были пущены в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные Воды и Краснодар.

Как отмечает Коммерсантъ, новый парк составлен из подержанных, но все еще годных к использованию вагонов.