Глэмпинги в Тюмени забронированы до конца лета
Тюменские глэмпинги заполнены до конца летнего сезона. Об этом журналистам сообщила владелец глэмпинга «Сны Леса» Евгения Колосова.
Отмечается, что средняя продолжительность проживания увеличилась с одного до двух-трех дней. Стоимость проживания тоже возросла на 10-12%, по словам эксперта, это связано с подорожанием расходных материалов и проведением модернизации.
Также она отметила, что в связи с полной загрузкой до конца лета у представителей из сферы туризма есть осознание, что можно расширяться, открывая новые объекты.
«Сейчас отрасль как никогда поддерживается, даже президент Владимир Путин говорит о необходимости поддержки предпринимательства в сфере туризма. В этом году тюменские предприниматели уже получили грант на 134 млн рублей на развитие», — приводит «РБК Тюмень» слова эксперта.