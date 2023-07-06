Глэмпинги в Тюмени забронированы до конца лета

Тюменские глэмпинги заполнены до конца летнего сезона. Об этом журналистам сообщила владелец глэмпинга «Сны Леса» Евгения Колосова.

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Отмечается, что средняя продолжительность проживания увеличилась с одного до двух-трех дней. Стоимость проживания тоже возросла на 10-12%, по словам эксперта, это связано с подорожанием расходных материалов и проведением модернизации.

Также она отметила, что в связи с полной загрузкой до конца лета у представителей из сферы туризма есть осознание, что можно расширяться, открывая новые объекты.