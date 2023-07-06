Блогер о поездке на Полярный Урал: кочевье к летовке, гонки по тундре и жертвенный олень

Перелет с двумя пересадками в Москве и Салехарде, потом еще час на вертолете неведомо куда и вот взору открываются красоты Приполярного Урала – горные заснеженные склоны и просторы тундры. Арктика – идеальное место, куда можно сбежать от повседневности. Именно так поступили глава Ямала Дмитрий Артюхов и его попутчик, блогер Богдан Булычев. Путешественники устроили гонки на упряжках, отведали печени оленя и просто наслаждались информационным детоксом. Какой губернатор «без камер» и чем поразил Ямал амбассадора Арктики – в эксклюзивном интервью «ФедералПресс».

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С чего началось путешествие на край земли?

— Была долгая дорога, несколько видов транспорта. Я только прилетел из Мурманска, с двухчасовой пересадкой в Москве. Прилетаю в Салехард – и там еще час на вертолете. Представьте, какой движ! И вот мы приехали к ненцам, зашли в чум, еще в движении, все возбужденные! А глава семейства Юрий Вэненго нам говорит: «Да выдохните уже, вы чего? Вы там все бегаете-бегаете! Расслабьтесь! А то всю жизнь пропустите!»

И после этих слов мы с Дмитрием Андреевичем переглянулись (смеется), и думаем: действительно, куда мы все бежим? Очень хорошо запомнил эти слова главы семьи.

Связи не было. Был максимальный информационный детокс, который позволил очень сильно отдохнуть, перезагрузиться и посмотреть по-новому на многие вопросы. Не на бегу, в спокойном режиме, без камер спокойно обсуждали разные темы. Это запомнилось больше всего.

Чем поразил Ямал?

— Ямал обычно ассоциируется с тундрой, а мы поехали на Полярный Урал – это северо-западная часть ЯНАО, где обитают горные оленеводы, и в этом их уникальность. Здесь горные олени, как горные бараны, бродят по склонам Уральских гор. Это невероятное зрелище! Там до сих пор в горах лежит снег и кругом кристально чистые озера.

Еще путешествие запомнилось коренным населением – их открытостью и детской искренней добротой. Это подкупает. Думаешь: да ладно! Где-то еще живут такие люди, не испорченные веком потребления.

Мы приехали в гости к хантыйской семье с ненецкими корнями. Семья Вэненго – большая, вместе живет несколько поколений: бабушки, дедушки, много сыновей и братьев, на месте стоянки расположено три чума. Семья, можно сказать, богатая – у них трехтысячное стадо оленей. При этом они не избалованны вниманием туристов, говорят: «Ну, раз в год может мимо кто-то пройдет-проедет».

Так что самая главная достопримечательность этого места – люди. А на втором месте была природа – сначала Приполярного, а потом Полярного Урала.

Ритуальная жертва

Пожалуй, самый животрепещущий вопрос, когда речь идет о путешествии к оленеводам: кровь пили?

— Да, было. На второй день путешествия мы отправились кочевать: собрали все три чума, стадо запрягли в оленьи нарты и большим длинным обозом, который растянулся на несколько километров, несколько часов кочевали – перемещались на следующее место стоянки недалеко от озера. Это было так долго. Потом на этом месте мы разбили новый лагерь. Это место у них называется летовка (место, где кочевники проводят лето – Прим. ред.).

По традиции на летовке оленеводы приносят в жертву оленя. Животное забивают, затем вокруг собираются главы рода – только мужчины. Они пьют свежую кровь, едят внутренности, мясо оленя. Мы тоже стали участниками этого ритуала.

Итак, оленя освежевали, мы все сели в круг, включая главу региона, и по старшинству попробовали – сначала печень, потом другие внутренности. Все как полагается по традиции.

И Дмитрий Андреевич пил оленью кровь и ел печень?

— Ну, прямо кружками кровь не пил (смеется), но, как и все, поел печень и мясо – из уважения к коренным народам, живущим на земле, которую он возглавляет. Думаю, это абсолютно правильно для главы региона – уважать традиции народов, которые живут в округе.

Вы опытный путешественник по Арктике. Наверняка не впервые употребляли кровь оленя?

— Я отношусь с уважением к культуре разных народов. Когда ты у них в гостях, то, конечно, соблюдаешь их традиции. Поэтому я уже многое пробовал: и кровь оленя, и кровь марала.

Не скажу, конечно, что это для меня привычно, но я отношусь к этому спокойно: как сходить в необычный ресторан. Ты же каждый день не ешь блюда от мишленовского шеф-повара. Примерно так же я отношусь к традициям народов Севера.

Гонки с губернатором

Прокатились на оленьей упряжке?

— Не то что прокатились! Ненцы сказали: «Ну, вы же здесь. Давайте, учитесь!» И мы сделали полностью все сами. Нам выдали отдельные нарты – мне и губернатору. И мы помогали ловить оленей для своих упряжек, сами их запрягли, укомплектовали нарты и вместе с оленеводами кочевали. То есть губернатор сам управлял упряжкой, без чьей-либо помощи, как и я, собственно.