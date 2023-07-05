Малькевич призвал развивать туризм в новых регионах

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ. Глава государства отреагировал на крупный затор в районе Крымского моста и поручил запустить паромную переправу до Крыма для ускорения перевозки людей. Член Общественной палаты Александр Малькевич высоко оценил решение президента и предложил пути развития туристической инфраструктуры сухопутного пути в Крым через новые регионы:

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ЭКСПЕРТ АЛЕКСАНДР МАЛЬКЕВИЧ

«Я сам неоднократно ездил по Крымскому мосту и понимаю, что сейчас сложилась, мягко говоря, непростая ситуация.

В очередной раз президент предложил неординарное, нешаблонное решение, которое – в данном случае я говорю здесь как человек, которого называют неформальным голосом новых регионов – поможет дать толчок развитию туристической инфраструктуры наших новых субъектов Российской Федерации: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Следует организовать паромное сообщение с Мариуполем и Бердянском. Нужно продумывать также, возможно, работу каких-то быстроходных морских судов, вроде «Кометы», например, до Геническа. Надо активно использовать внутреннее море России – Азовское.

Я подтверждаю, что дорога Геническ – Мелитополь – Мариуполь находится в состоянии, близком к идеальному. На отрезке между Геническом и Мелитополем завершаются мелкие работы. Такие города, как Бердянск, обладают потрясающей туристической инфраструктурой. Будет развиваться и восстанавливаться Мариуполь. Это позволит туристам открыть для себя много нового по пути в Крым, может быть, одну или две ночи провести в этих городах.