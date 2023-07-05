Байкал – это настоящая жемчужина России, притягивающая своей красотой и уникальностью. Если вы еще не решили, куда отправиться в этом летнем сезоне, то рассмотрите Байкал в качестве направления для отпуска.

Лето на Байкале – это время для новых открытий и незабываемых впечатлений. Тажеранские степи, Кругобайкальская железная дорога и минеральное озеро Нику-Нур в форме сердца – это лишь малая часть того, что можно увидеть в окрестностях озера.

Тажеранские степи – это уникальный природный комплекс, расположенный на западном побережье Байкала. Атмосфера спокойствия и умиротворения бескрайних степей позволит отдохнуть душой и насладиться прекрасными закатами.

Еще одной достопримечательностью Байкала является Кругобайкальская железная дорога. Этот исторический путь простирается вдоль берегов озера, на пути открываются панорамные виды, а также можно рассмотреть живописные мосты и тоннели.

И, конечно, не стоит забывать о минеральном озере Нику-Нур, которое имеет форму сердца. Оно расположено в Тункинской долине и славится своими целебными свойствами.

Об этих местах рассказал в своем видео блогер @Markeremin.