Россиянам назвали горнолыжные курорты, куда можно отправиться летом
Российским путешественникам, любящим активный и экстремальный отдых, рассказали, какие горнолыжные курорты можно посетить в России.
Член союза туриндустрии Илья Уманский рекомендует россиянам посетить курорты Сочи, передает News.ru.
Лучшими курортами в Сочи для любителей горнолыжки считается Красная Поляна и Роза Хутор. Можно посетить Приэльбрусье и Архыз, но стоит иметь в виду, что количество номеров в отелях ограничено.
Специалист отметил, что горнолыжные курорты есть в Подмосковье и в Ленинградской области, но они значительно уступают Сочи, да и часто там наблюдаются неподходящие погодные условия. Хотя есть и плюс — транспортная доступность.