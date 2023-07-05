Горнолыжные курорты, куда можно отправиться летом

Лучшими курортами в Сочи для любителей горнолыжки считается Красная Поляна и Роза Хутор. Можно посетить Приэльбрусье и Архыз, но стоит иметь в виду, что количество номеров в отелях ограничено.

Специалист отметил, что горнолыжные курорты есть в Подмосковье и в Ленинградской области, но они значительно уступают Сочи, да и часто там наблюдаются неподходящие погодные условия. Хотя есть и плюс — транспортная доступность.