АТОР: автобусные туры в Анапу пользуются ажиотажным спросом
Автобусные билеты в Анапу пользуются спросом. Как сообщил АТОР, наблюдается ажиотаж.
Например, рейсы в курортный город на 16 июля уже закончились. Об этом рассказали в компании «Мультитур». На соседние числа места ещё есть, но их быстро раскупают. В компании планируют запустить третий рейс на 16 июля из-за высокого спроса.
Эксперты АТОР считают, что ажиотаж связан с тем, что туристы не могут купить билеты на поезд. На самолёте добираться до Анапы тоже неудобно. Трансфер от Сочи до курорта займёт от семи до девяти часов.
Доехать из Москвы в Анапу на автобусе можно за 22-24 часа. Билет обойдётся примерно в 5 тысяч рублей.
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