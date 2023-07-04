Дагестан — популярный туристический регион, куда приезжают люди со всей России. Здесь много доступных развлечений для пляжного отдыха, а также очень красивая природа, история и культура.

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Однако, планируя поездку в Дагестан, стоит помнить, что регион довольно самобытный, в том числе из-за культуры и менталитета. О том, как безопасно отдохнуть в Дагестане, — в материале “Рамблера”.

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Не носите открытую одежду в религиозных местах

Если вы планируете посещать культурные достопримечательности, связанные с религией, то нужно надевать закрытую одежду. Женщинам нужно быть в юбке в пол, платке, а также в джемпере без декольте. Мужчины тоже не допускаются в шортах — нужно надевать джинсы, но здесь требования не такие серьезные. Если на улице жарко, возьмите закрытую одежду с собой и переоденьтесь в машине или автобусе.

Не появляйтесь в общественных местах в состоянии опьянения

В Дагестане практически ни в одном кафе и ресторане вы не найдете алкоголя. В магазинах его тоже может не быть. Дело в том, что мусульмане не употребляют алкоголь, поэтому в республике он не пользуется спросом. Можно найти специализированные магазины и пронести бутылку в ресторан или кафе. Однако в сильном алкогольном опьянении появляться в общественном месте все-таки не стоит.

Не купайтесь в Махачкале

Ежегодно пробы воды в море показывают, что вода в Каспийском море на побережье Махачкалы опасна для купания. Уровень бактериального заражения очень высок из-за того, что микроорганизмам из моря просто некуда вытекать — вода здесь не движется. Кроме того, Каспийское море очень неглубокое, поэтому быстро нагревается. А теплая вода способствует размножению гораздо большему количеству инфекций.

Наиболее чистое море наблюдается в районе Избербаша и Дербента. Там тоже есть оборудованные пляжи, где можно купаться.

Не лихачьте на дорогах