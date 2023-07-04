Наиболее популярные места для купания на Среднем Урале

С наступлением жарких дней все больше свердловчан перемещается поближе к водоемам для купания. О том, какие наиболее популярные места для пляжного отдыха есть на Среднем Урале, читайте на «ФедералПресс».

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Где купаться в Екатеринбурге

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В черте города есть несколько пляжей, где любят отдыхать и купаться горожане. Наибольшей популярностью у горожан пользуется Верх-Исетский пруд, озеро Шарташ, озеро Песчаное, Шувакиш, Балтым и озеро Исетское.

На пляже Верх-Исетского пруда нет инфраструктуры, отсутствуют туалеты и кабинки для переодевания, тем не менее место собирает сотни уральцев, желающих позагорать под лучами летнего солнца. Нередко на акватории устраивают заплывы яхтсмены и любители гребного спорта.

Рядом с водоемом есть еще один пляж – Cuba Beach Club, однако территория является частью развлекательного комплекса и за вход придется заплатить около 1,5 тысячи рублей.

Несколько пляжей есть вдоль береговой линии озера Шарташ. Оборудованным для отдыха считается «Каменный пляж». Другое место для отдыха – пляж «Пески».

Добраться до озера можно в том числе на городском транспорте, едущем в сторону ЖБИ и, конечно, Шарташа.

На озере Балтым, которое находится рядом с Верхней Пышмой, действует несколько мест, где можно отдохнуть. «Огонь пляж» некоторое время пользовался популярностью у молодежи – здесь устраивали вечеринки. Имеется все для отдыха у воды: шезлонги, зонтики, кафе, кабинки для переодевания и туалеты.

Еще один благоустроенный пляж на Балтыме называется Green Park. Находится он в поселке Санаторном.

Где купаться за пределами Екатеринбурга

Среди наиболее популярных водоемов в Свердловской области можно назвать озеро Таватуй неподалеку от Невьянска. Здесь наиболее благоустроенные пляжи – «Песчаный берег», «Медвежий Камень».

Отдыхать свердловчане любят на Двуреченском водохранилище, где есть туалеты и раздевалки.

Популярностью пользуется Сысертский пруд, несмотря на то что здесь отсутствуют удобства для отдыхающих, а также пляж Верх-Нейвинского водохранилища.

В 20 километрах от Екатеринбурга расположилось озеро Чусовское. Есть каменистый и песчаный пляжи, дорожки для пеших прогулок. Добраться до него можно на городском транспорте.

А в 30 километрах от столицы Среднего Урала расположено Волчихинское водохранилище – весьма известное место среди любителей позагорать у воды.

А не опасно ли это?