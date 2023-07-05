В отпуск – в Челябинск: регион, который вы представляли себе иначе

Челябинск - город, полный стереотипов. При его упоминании в голове рисуется образ серого промышленного места. Пейзажи мрачные, а суровость местных жителей, воспетая в юмористических шоу, до сих пор остается частью интернет-фольклора.

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Шутки шутками, но Челябинск пока не ассоциируется с местом, где можно провести отпуск. И это при том, что Челябинская область - регион, расположенный в пределах сразу нескольких природных зон Южного Урала. Здесь и горы, и тайга, и степи, и национальные парки, и тысячи озер. А сам Челябинск - спортивный, динамичный, солнечный и мало похожий на свое изображение в интернет-мемах.

Видео дня

Мы решили убедиться в этом своими глазами. Два с половиной часа полета из Москвы - и мы в Челябинске. Впереди - четыре дня на просторах Челябинской области и знакомство с красотами Южного Урала.

День первый: полет над рекой Ай и Саткинская Ниагара

Первый день нашего путешествия прошел в Саткинском районе. 180 километров по трассе из Челябинска - и вот мы в удивительном месте, которое часто называют "Челябинской Швейцарией". Это Айские притесы: место притяжения и для любителей походов и сплавов, и для ценителей острых ощущений. Не так давно здесь открылся экстрим-парк, так что все желающие могут, например, совершить прыжок с веревкой с 80-метровой высоты. На Айские притесы едут туристы из разных уголков России - не только из соседних областей, но и из Москвы, Петербурга, Казани, из городов Дальнего Востока и даже из Сочи. Красивой природы много не бывает, а Уральские горы все-таки самые древние на планете.

А в паре десятков километров от Айских притесов прячется крошечный поселок Пороги. В 1910 году на фоне полного единения с природой здесь открылись первый в России ферросплавный завод и гидроэлектростанция. Порожская ГЭС непрерывно работала до 2017 года. Сейчас это памятник истории и культуры регионального значения. Без сомнения, эти места еще станут местом притяжения туристов - как любителей истории индустриального Урала, так и просто ценителей природных красот.

День второй: яхты и тайны острова старообрядцев

Во второй день нам предстоит узнать, как в Челябинской области обстоят дела с яхтенным спортом (спойлер: хорошо).

И для этого здесь есть все условия: все-таки Челябинская область - край трех тысяч озер. Первым делом отправляемся на озеро Увильды - самое крупное в регионе. Несмотря на соседство с промышленными районами, озеро славится своей кристально чистой водой. Летом водоем становится меккой южноуральского яхтинга - сюда стекаются спортсмены из разных регионов страны, чтобы принять участие в соревнованиях по парусному спорту.

А южнее, в десяти километрах от города Миасс, находится озеро Тургояк. Именно его прозвали "младшим братом Байкала" - и за чистоту, и за красоту. Озеро популярно: жители Челябинска и соседних областей постоянно приезжают сюда на выходные, а в последние три года в гости к "брату" потянулись и туристы из других уголков России. Популярность Тургояка сказывается и на развитии инфраструктуры. Сегодня тут можно отдохнуть не только "дикарями", но и с комфортом - в отелях с благоустроенными пляжами. А любителей всего загадочного ждет поездка на катере на таинственный остров Веры, где можно полюбоваться на доисторические сооружения и узнать истории из жизни старообрядцев.

День третий: от Каменного цветка - к Каменной реке

Третий день нашего путешествия проходит в Златоусте - городе русских оружейников. Но есть тут место для сказок и чудес, за которыми стоит заглянуть в горный парк имени Павла Бажова. После посещения Златоуста Бажов написал несколько сказов, и теперь за посетителями парка присматривают Хозяйка Медной горы, Серебряное копытце, кошка Муренка и другие герои. Камни для создания экспозиции свозились в парк из карьеров Челябинской области. А с красивой башни-колокольни с часовней Иоанна Златоуста открывается панорамный вид на город, гору Косотур и легендарный национальный парк "Таганай".

Туда мы и направляемся после знакомства с городом. Наша задача - выяснить, подходят ли тропы Таганая для начинающих походников и откуда там взялась таинственная шестикилометровая река из каменных глыб.

День четвертый. Челябинск: суровый, теплый, твой

Три дня и 800 километров пути позади - мы снова в Челябинске - стартовой точке нашего путешествия. Пора уже более детально разобраться - что здесь посмотреть, куда пойти, чем вообще живет город и так ли он суров, как принято шутить. Наш гид Светлана Сезганова прогулялась с нами по центральным улицам Челябинска, провела интересную экскурсию и раскрыла секреты уральского характера.

Что можно сказать после завершения поездки?