Туристический ретропоезд начал курсировать по Нижнему Новгороду с июля, сообщает пресс-служба ГЖД. Состав с паровозом П 36 отправился в первый рейс 1 июля.

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Теперь ретропоезд будет курсировать между Московским вокзалом и проспектом Гагарина по выходным. На пути предусмотрено 9 остановок на станциях Сортировочная, Петряевка, Стригино, Окская, Кудьма, Окский Берег, Ройка, Большая Ельня и Анкудиновка.

Отмечается, что паровоз П 36 производился с 1953 по 1956 год. Он может развивать скорость до 125 км/ч. В состав входят новые вагоны с эргономичными креслами, удобными подножками, индивидуальными столиками и розетками около каждого сидения.