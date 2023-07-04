Стоит ли ехать в Геленджик: где искать чистое море

Эксперты сравнили Геленджик с Италией и узнали все о ценах и пляжах в окрестностях курорта. Чистое море можно найти, но только не в самом городе. Подробности – у «ФедералПресс».

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«Геленджик сейчас превращается в настоящую «русскую Сицилию». Цвет крыш здесь – нежно-терракотовый, отлично оборудованные пляжи», – говорит гид Дарья Безрукова.

Цены на аренду жилья в Геленджике начинаются от 30 000 рублей за неделю в гостевом доме, можно жить там втроем. В отеле – 91 000 за троих, «все включено». Квартиру с тремя комнатами сдают от 57 000 рублей – за семь дней, сообщает Суточно.ру.