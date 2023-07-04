Куда в России можно поехать купаться кроме Черного моря

Импортозамещение коснулось и летнего отдыха. Большинство заморских пляжей на теплых морях или под запретом для россиян, или не по карману. Стоимость отдыха в Краснодарском крае в высокий сезон тоже кусается. Поэтому жители огромной страны все чаще выбирают позагорать и искупаться на родных просторах. На территории России 12 морей, одно море-озеро, а также множество других озер. Где можно открыть для себя «пляжную Россию», узнал «ФедералПресс».

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Каспийское море

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Это самое пресное море во всем мире. Или соленое озеро – спорить можно бесконечно. Иногда Каспий называют морем черной икры: когда-то 90% этого деликатеса добывалось именно здесь. Так же как и на Азовском море, здесь мелкий песок и плавный вход в воду. Поэтому его любят семейные люди с детьми. Каспий быстро прогревается, здесь можно отдохнуть бюджетно. Главные курорты Астраханской области – это собственно Астрахань, Затон, Ахтубинск, Кировский.

Балтийское море

Побережье Балтийского моря – отличная альтернатива для тех, кто любит пляжный отдых, но не очень любит летнюю жару, которая обычна для отпускного релакса на Азовском и Каспийском морях. Поплавать и позагорать можно на берегу Финского залива в Петербурге и Ленинградской области.

Делать это советуют возле деревни Выбье или на пляжах города-курорта Сестрорецка. Главное – быть готовым к освежающей и тонизирующей воде совсем не южного моря.

Насладиться отдыхом в отечественной Прибалтике и побывать в «Русской Европе» можно во время визита в Калининградскую область. Большой популярностью у отдыхающих пользуются приморские города-курорты Светлогорск и Зеленоградск. Лучшим пляжем в России считается пляж в поселке Янтарный. Это единственный в стране обладатель международной награды «Голубой флаг», которая вручается за высокие пляжные стандарты: чистые вода и побережье, инфраструктура для инвалидов, вышки спасателей и так далее.

Здесь можно также поискать кусочки янтаря. Рядом с поселком Янтарным находится крупнейшее в мире месторождение драгоценного камня.

Искупаться и позагорать в Калининградской области также можно на территории заповедной Куршской косы или на самом западном пляже страны, который расположен на Балтийской косе.

Белое море

В Мурманской области в жаркую погоду тоже можно купаться, а Терский берег называют одним большим пляжем у Белого моря. Для отдыха организованным и диким туристам рекомендуют поселок Умба, села Варзуга и Кузомень, а также их окрестности. Можно прогуляться по знаменитому мысу Корабль, где когда-то добывали аметист. Самый известный песчаный пляж в Мурманской области находится не на море, а на реке Ура рядом с трассой «Кола».

Искупаться в Белом море можно и на территории Архангельской области. Есть множество пустынных песчаных пляжей на Двинском заливе. Самый южный пляж Белого моря с желтым песком и высокими соснами называется «Ягринский бор». Он располагается на острове Ягры возле Северодвинска. На острове Кий возле города Онеги можно увидеть одно из самых красивых побережий на Белом море. Здесь сочетаются длинные песчаные дикие пляжи и скалы.

Озеро Байкал

Хотя самое глубокое и чистое озеро в мире остается прохладным даже в июльскую жару, искупаться с удовольствием здесь тоже можно. Есть участки, где вода прогревается до относительно комфортных температур. Уникальное место называют Сибирской Ривьерой. Оно расположено на юго-западе Байкала, в 35 км от поселка Большой Голоустное. Если любите экстрим и пешие прогулки, то после испытаний можно увидеть 750-метровый песчаный пляж, который расположился между двух высоких скал. Это самое теплое место Сибири, и солнечных дней здесь почти столько же, сколько и на Черном море. В летний период температура воздуха превышает 30 градусов, а вода нагревается до комфортных для купания 22 градусов.

Озеро Селигер