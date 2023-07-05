В России летом упал спрос на внутренний туризм

По данным администрации Краснодарского края, курорты региона в 2022 году приняли более 17,4 миллиона туристов. Однако в мае–июне текущего года продажи внутренних туров сократились на 10–12 процентов, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

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— Опустившийся спрос напрямую связан с ростом цен на туры и дождливую погоду, которая пришла в июне в регион, — рассказал эксперт в интервью Forbes.

Средний чек на летние туры по России и за рубеж составил 94 200 рублей, что на 30 процентов больше, чем в мае прошлого года, об этом свидетельствует исследование компаний «Эвотор», ЮMoney и «Суточно.ру». Стоимость отдыха на одного человека в 2023 году достигла исторического максимума — почти 54 тысячи рублей. За год этот показатель прибавил 20 процентов.

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