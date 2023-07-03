Где в Петербурге можно безопасно искупаться в июле

Специалисты управления Роспотребнадзора по Петербургу выяснили, что купаться можно только в одном водоеме. В телеграм-канале ведомства говорится, что речь идет об озере Безымянное, которое находится в Красносельском районе Северной столицы.

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«Согласно результатам мониторинга качество воды на 1-м пляже: оз. Безымянное – Красносельский район соответствует гигиеническим нормативам», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 23 акватории в этот список не вошли, пишет издание «Петроград». Остальные водоемы не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Граждане, которые захотят искупаться в непригодных местах, могут серьезно заболеть. Речь идет, например о гепатите А и энтеровирусе.