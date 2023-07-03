Никогда не было так дешево: сколько стоит отдохнуть в Крыму

Несмотря на непростую ситуацию, Крым продолжает оставаться одним из популярных направлений для отдыха летом среди россиян. И неважно, приезжают ли туристы туда на поезде, автобусе или на автомобиле. «Вечерняя Москва» решила узнать, как сейчас обстоят дела в регионе и насколько изменились цены на отдых и проживание.

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Поезд, машина, автобус

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Как рассказал путешественник из Москвы Александр Панов (имя изменено по просьбе собеседника — прим. «ВМ»), добраться сегодня на полуостров из столицы можно тремя способами: на автобусе, на поезде или на машине. Авиасообщение между столицей России и Симферополем вот уже полтора года находится «на стопе».

Расстояние от Москвы до Крыма на машине — 1560 километров. Если говорить об автомобильном путешествии, то в целом путь от Белокаменной до полуострова займет около 20–24 часов — без учета остановок для «перекура» и ночевок.

Время в пути на железнодорожном транспорте — 27 часов. Стоимость билета на поезд сегодня варьируется: от 5 тысяч рублей — за плацкарт, от 6 тысяч — за купе и от 10 до 25 тысяч — за СВ.

Плюсы и минусы

Панов отправился на отдых на личном транспорте:

— Я отправился в путешествие вместе с семьей на машине. Обратно пришлось брать билеты на поезд, так как машину я оставил брату, который проживает в Симферополе.

возможность остановиться именно там, где захочется;

хорошее транспортное покрытие от Москвы до Симферополя (во многом благодаря трассе «Таврида»);

большое количество придорожных кафе и ресторанов, где можно перекусить. Среди плюсов путешествия на личном транспорте Панов выделили следующие:

платные федеральные трассы;

длительное ожидание и проверки при въезде на Крымский мост и выезде из Крыма. К сожалению, минусы тоже есть:

можно сэкономить, если заблаговременно купить билет;

уровень сервиса в двухэтажном фирменном поезде «Таврия» очень высокий;

транспорт снабжен ячейками для хранения багажа, системой кондиционирования и даже сейфом;

сутки незабываемой поездки с хорошим персоналом;

восемь составов отправляются из Москвы в Крым, что позволяет выбрать любое время и удобное место для поездки. Так обратно в Москву Александр двигался на поезде, он успел оценить сервис и в железнодорожном транспорте. Для себя он выделил такие положительные моменты:

По наблюдению москвича, вариант путешествия на автобусе пользуется наименьшим спросом. Зато по прямому маршруту в регион можно приехать из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, а также из других центральных областей страны.

Цены тоже варьируются — от 4500 до 7000 рублей в зависимости от дня и времени суток. Длительность поездки составляет не более 24 часов.

"Немало рейсов следует не только с материковой части России, но и из новых регионов: Скадовск, Луганск, Донецк, Запорожье и Мариуполь", — уточнил Александр.

Люди есть

Как рассказала жительница Симферополя Марина Страхова, последние два года количество туристов на полуострове резко упало.

"Приезжих не так много, как, например, в 2021 году. Но я недавно была в очень популярных курортных точках в Западном Крыму — там отдыхающих много даже после полуночи. Все купаются, танцуют, ходят в кафе. Особенно много приезжих в поселке Николаевка", — рассказала местная жительница.

Марина призналась, что в последние годы отдыхающие предпочитают отелям палатки:

"Очень много любителей дикого отдыха — палаточников, которые приезжают с семьями и обустраивают свой быт на природе у моря. Хотя и отели на Южном берегу Крыма тоже частично забиты", — сказала собеседница «ВМ».

VIP-клиенты не едут в Крым

Ключевое слово здесь — «частично», отмечает руководитель компании «Ялтинское экскурсионное бюро», турагент Анастасия Груша.

По ее словам, спрос на отдых на полуострове упал на 45 процентов. Цены на турпакеты и места размещения тоже рухнули на 45–50 процентов.

"Никогда такого не было, чтобы ночь в отеле «Ялта-Интурист» (4 звезды) стоил менее 10–14 тысяч. Сейчас номер там можно снять за 7000 рублей. В некоторых популярных местах размещения цена и вовсе дошла до 3500 рублей. В эту стоимость входит даже завтрак. Для Крыма в разгар сезона это, — говорит турагент, — фактически бесплатно".

Что же касается загруженности районов полуострова туристами: если брать градацию, то первое место, как всегда, занимает Ялта. На втором месте по числу отдыхающих находится Алушта. Замыкает тройку Судак, а на четвертом и пятом местах оказались Феодосия и Евпатория, заметила спикер.

Самые бюджетные направления, где жилье даже в пик сезона было недорогим, сегодня не могут похвастаться большим числом курортников. Речь идет о населенном пункте Черноморское и знаменитом Тарханкуте.

Снизились цены и на съемное жилье даже на набережных знаменитых курортов. Так, средний чек на аренду квартиры не превысит 3500 рублей, что является весьма невысокой ценой для Ялты или Феодосии, сказала Груша.

Собеседница «ВМ» уточнила, что преимущественно отдых на крымских курортах выбирают люди преклонного возраста, льготники, бюджетники, госслужащие, семьи военных и люди среднего достатка. VIP-клиенты уже второй год не посещают регион.

"У искушенного туриста нет времени ехать сутки на машине, автобусе или поезде в Крым, а потом еще несколько часов ждать на въезде со стороны контрольно-пропускного пункта", — заметила эксперт.

Что с пробками

Еще одна проблема для отдыхающих, которые едут в регион с материка в Крым на личном транспорте или рейсовом автобусе, — это многокилометровые пробки перед въездом на знаменитый мост, объединяющий полуостров с Кубанью, пояснила эксперт.

"Многие отели, чтобы их гости не стояли в многокилометровых пробках, запустили трансфер из разных городов Краснодарского края прямиком к отелю. Мы в своей компании тоже пошли по такому пути. И теперь беспрепятственно и очень быстро наши гости проезжают мост преимущественно в ночное время, чтобы исключить вероятность попадания в затор", — заключила эксперт.

Накануне президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что отели полуострова не будут применять санкции к туристам, застрявшим в пробке на Крымском мосту, а потерянные деньги им вернут.

Уманский отметил, что будет сделано все для того, чтобы туристы смогли насладиться отпуском в июле–августе. Для этого нужно будет наладить работу пропускных систем, передает РИА Новости.