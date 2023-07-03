Морские курорты Дагестана: Каспийск

На дагестанском побережье Каспийского моря расположено пять городов: Махачкала, Каспийск, Дербент, Избербаш, Дагестанские Огни. Выбираем лучший для отдыха, взвешивая все плюсы и минусы.

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Почему Каспийск?

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Небольшой городок с населением чуть более 120 тысяч человек в последнее время стал очень популярен у туристов. Один из главных его плюсов — ухоженный морской берег в городской черте, обустроенные пляжи, красивая набережная, много новых жилых районов с хорошими квартирами в пешей доступности от моря.

Еще один плюс — близость к аэропорту. Всего 10 минут по свободной трассе — и можно уже распаковывать чемодан и бежать на пляж.

Дорога из Каспийска в Дербент, а также в южные и центральные горные районы Дагестана будет немного короче и быстрее, чем из Махачкалы, учитывая жуткие столичные пробки.

Из минусов — в городе нет театров. При желании познакомиться с местным театральным репертуаром можно в Махачкале. Там их целых пять, не считая Театра кукол.

Каспийск более спокойный и тихий, чем Махачкала. Развлечений здесь мало. Для кого-то это плюс, для кого-то — минус. Но если тишина надоест, дагестанская столица с ее театрами, концертными площадками, ресторанами и рынками совсем рядом, в 18 километрах. Такси обойдется в 400 500 рублей. Маршрутка — 50 рублей.

Где жить?

В разгар туристического сезона однокомнатную квартиру с видом на море можно снять за 1,5 5 тысяч рублей за сутки. По подсчетам местных раньте, этим летом на посуточную аренду перешли примерно 2500 3000 квартир. Хозяева жилья научились красиво упаковывать товар: в городе идет негласное соревнование за лучший дизайн интерьера. Можно найти и хайтек, и этно.

Помимо квартир, посуточно сдается порядка 300 домов. Этот вариант идеален для больших компаний и 2 3 семей. Цены — от 8 до 15 тысяч.

Третий год в Каспийске работает четырехзвездочный парк-отель «Азимут» со 145 номерами. Средняя стоимость номера сегодня — 15 тысяч рублей в сутки. Есть в городе и несколько небольших отелей (от 5,5 до 16 тысяч рублей). Недавно начал принимать гостей и первый в городе этнохостел (1,5 тысячи рублей).

Куда пойти?

Главная достопримечательность — городская набережная, в конце которой находится круглое здание «Первой галереи», где выставляют дагестанское современное искусство и собирается местная интеллигенция.

Градообразующее предприятие — завод «Дагдизель», выпускающий различное оборудование для гражданских и военных нужд. Экскурсий там не проводится, зато очень популярен бывший цех № 8 — «дагестанский форт Боярд», куда туристов возят на катерах (от 1500 рублей с человека). Кстати, поговаривают, что в целях безопасности такие прогулки хотят запретить, так что торопитесь успеть.

На пляжах Каспийска — море развлечений: сапы, бананы, парасейлин и прочее. А в плохую погоду можно повести детей в аквапарк (их в городе два) или на аттракционы на стадионе «Анжи-арена».