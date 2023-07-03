Что посмотреть и попробовать в Псковской области

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» мы обсудили отдых в Псковской области. Чем знаменит этот край, кроме Псковского Кремля и Пушкинских Гор? На этот и многие другие вопросы в рамках рубрики #Дежурный постаралась ответить менеджер компании «Континент-тур» Юлия Коновалова.

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Вопросов было много, и разных, ответы у Юлии получились четкими и содержательными. Конечно, туристы спрашивали об исторических достопримечательностях: не секрет, что Псков – один из старейших городов нашей страны и сохранилось в нем немало интересного. «Классический “золотой треугольник” Псковской области: Псковский Кремль – Пушкинские Горы – Изборск и Печоры. Это самые посещаемые места, визитные карточки, – рассказала Юлия Коновалова. – Также стоит обратить внимание на купеческие палаты, русские усадьбы… Причем это не только Михайловское, Тригорское и Петровское в Пушкинском заповеднике, но и музей-усадьба Софьи Ковалевской Полибино, Римского-Корсакова в Любенске и Вечаше, Лог в Плюсском районе… Не оставят равнодушным влюбленного в историю туриста старинные крепости и монастыри. Кроме Псково-Печерского монастыря, это Снетогорский, Елизаровский, Мальской, Творожковский».

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Детей монастыри вряд ли заинтересуют, но в Псковской области найдется кое-что любопытное и для ребятни. «В Пскове есть детские программы в музеях, например “Археологическая полянка”, мастер-классы, аквапарк, детские площадки и центры, катание на лошадках. Недалеко от города находится экоферма “Изборский страус”, где можно кормить животных – не только страусов, но и кроликов, северных оленей. А на Хлебном хуторе можно научиться ремеслам, погрузиться в жизнь настоящей деревни, пройти по экотропе», – привела несколько примеров Юлия Коновалова.

Детям, да и взрослым тоже стало интересно, когда можно купаться в огромном Чудском озере, которое называют также Псковским морем. Оказывается, с начала июня до начала августа вода вполне терпима. Впрочем, предупреждает Юлия Коновалова, южных температур ждать не стоит: «Мы на северо-западе не избалованы климатом, для нас 18 градусов уже подходящая температура воды для купания».

А как обстоит дело с гастрономической частью путешествия? Ресторанов много, меню разнообразное. Есть очень интересные специалитеты. Например, псковская улитка по-бургундски или суп в каравае. Вряд ли вы где-нибудь еще такое попробуете.

Не могли не спросить наши подписчики и про скобарей: почему, мол, так называют жителей Псковской области? И не обидно ли это? Юлия Коновалова призналась, что на «скобарей» в Пскове не обижаются, наоборот, это теперь популярный псковский туристический бренд. «У нас даже памятник Скобарю поставили», – сказала Юлия. Кстати, происхождение слова «скобарь» – одна из неразгаданных псковских тайн, есть версии лингвистические, географические, исторические. «Доподлинно неизвестно, ни когда оно появилось, ни каким образом за псковичами закрепилось», – прокомментировала Юлия Коновалова, добавив, что, согласно самой распространенной версии, слово «скобарь» возникло во времена Петра I, который восхитился тому, какие прочные скобы умели изготавливать местные жители.

В завершение дежурства Юлия Коновалова от души поблагодарила всех участников дискуссии – за интерес и вопросы. «И хочу еще раз пригласить всех в Псков! Почитатели отечественной истории здесь прочувствуют, “откуда есть пошла русская земля”», – сказала Юлия Коновалова.