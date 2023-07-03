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В России реализовали комбинированные перевозки в закрытые для полетов курорты

Чтобы улучшить транспортную доступность российских курортов, авиасообщение с которыми временно ограничено, компания ТКП реализовала полноценные мультимодальные перевозки по схеме «самолет + автобус».

В России реализовали комбинированные перевозки в закрытые для полетов курорты
© Runews24

Используя свое комплексное технологическое решение на базе системы бронирования «Сирена-Трэвел», ТКП вместе с FLYBUSTEAM и ЕТД реализовала эту услугу на сайтах бронирования авиабилетов: Ozon Travel, Агент.ру, Mego.travel и BILETDV.

Теперь авиапассажиру больше не нужно самому составлять план стыковочных маршрутов самолетов и автобусов, чтобы добраться до курортов Кубани и Абхазии. Достаточно ввести начальный и конечный пункты путешествия, после чего система сама подберет маршруты с расчетом минимального стыковочного времени. Такая перевозка оформляется в едином заказе, где все ее участки связаны между собой, а правила и ответственность авиационных и автобусных перевозчиков унифицированы.

По словам вице-президента, коммерческого директора ТКП Татьяны Меркуловой, работа над расширением географии перевозок с вовлечением региональных аэропортов и автобусных перевозчиков продолжается.

Комбинированными перевозками (самолет + поезд) на юг России также совместно занимаются «Аэрофлот» и РЖД.