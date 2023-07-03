В России реализовали комбинированные перевозки в закрытые для полетов курорты

Теперь авиапассажиру больше не нужно самому составлять план стыковочных маршрутов самолетов и автобусов, чтобы добраться до курортов Кубани и Абхазии. Достаточно ввести начальный и конечный пункты путешествия, после чего система сама подберет маршруты с расчетом минимального стыковочного времени. Такая перевозка оформляется в едином заказе, где все ее участки связаны между собой, а правила и ответственность авиационных и автобусных перевозчиков унифицированы.